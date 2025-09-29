Sporto diplomatija – galingas įrankis pozityviems pokyčiams

Renginį vedė sporto diplomatijos ekspertai iš Jungtinių Amerikos Valstijų – dr. Carrie LeCrom ir dr. Michaelas Hemphillas. Ilgametę patirtį tarptautinėje sporto, kultūros ir viešosios diplomatijos srityje turintys lektoriai nagrinėjo sporto diplomatijos formas, supažindino su tarptautiniais pavyzdžiais.
Dr. C. LeCrom dalinosi įžvalgomis apie darbą su vietos bendruomenėmis Afrikos šalyse, kuriose sportas buvo naudojamas kaip įrankis mokymui, įtraukimui ir socialinių pokyčių skatinimui.
„Sportas yra stipri jungtis, vienijanti žmones visame pasaulyje. Milijonai jo mylėtojų ir besidominčiųjų sudaro galimybę sportą panaudoti svarbiems tikslams.
Galimybės, manau, yra beveik neribotos, tik daugelyje šalių apie sporto diplomatiją kalbame ne tiek, kiek galėtume.
Tai puiki priemonė valstybėms susiburti ir kartu skatinti pozityvius socialinius pokyčius. Labai džiugi žinia, kad šio seminaro dalyviai savo veiklose jau vykdo sporto diplomatiją – galbūt tik kitais žodžiais ją vadina“, – sakė dr. C. LeCrom
Dr. M. Hemphillas savo pranešime pabrėžė, kad sporto diplomatija prasideda nuo pozityvių santykių, grįstų abipuse pagarba, nauda ir mainais. Pasak lektoriaus, diplomatija sporte veikia tuomet, kai visos suinteresuotųjų grupės jaučiasi komandos dalimi, kai vyrauja pagarba skirtingoms patirtims, o bendradarbiavimas teikia naudą visiems. Šią mintį patvirtina ir seminare dalyvavęs Lietuvos žolės riedulio federacijos prezidentas Tomas Kriščiūnas: „Sporto diplomatija yra aktuali ir mūsų vidaus rinkoje. Dažnai tenka bendrauti su sporto organizacijomis, kurios atsakingos už sporto vystymą Lietuvoje, taip pat su savivaldos atstovais, mokyklų vadovais, treneriais.
Dėl to atvykau į šį seminarą, tačiau matau ir didelę perspektyvą Lietuvai prisidėti prie tarptautinės diplomatijos. Sportas yra vienas didžiausių Lietuvos ambasadorių – per mūsų olimpinius, pasaulio ar Europos čempionus apie šalį sužino visas pasaulis.“
Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos antrąją renginio dieną dalyviai persikėlė į Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų Kaune.
Seminarą moderavo Vytauto Didžiojo universiteto dr. Egidijus Balandis, komentarą ir klausimus pateikė dr. Emilija Pundziūtė-Gallois, kiti dalyviai.
Buvo akcentuojama, kad svarbu suprasti ir gilintis, kaip sporto diplomatija gali būti naudojama kaip priemonė stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, telkti bendruomenes, kurti ryšius tarp sporto, kultūros ir politikos sričių bei atstovauti šaliai per sportą.
Dr. Carrie LeCrom ir dr. Michael Hemphillas buvo maloniai priimti Lietuvos krepšinio federacijoje, kur įvairūs sporto diplomatijos klausimai buvo aptarti krepšinio sporto šakos kontekste.
Šis seminaras – Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje finansuojamo projekto „Sporto diplomatijos plėtojimo link: supratimas, keitimasis, įgyvendinimas“ dalis. Projekto rezultatų apibendrinimo renginys yra planuojamas lapkričio mėn.