Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKitos naujienos

Laurynas Grigelis jungiasi prie legendinio Italijos teniso trenerio komandos

2025 m. rugsėjo 30 d. 16:15
Lietuvos moterų teniso rinktinės treneris ir vienas iš geriausių visų laikų šalies tenisininkų Laurynas Grigelis pradeda naują karjeros etapą: klaipėdietis tapo bene garsiausio visų laikų Italijos trenerio Riccardo Piatti kolega ir jo teniso akademijos treneriu.
Daugiau nuotraukų (3)
67-erių metų amžiaus italo auklėtinių sąrašas – labiau nei įspūdingas. Jo nurodymų teniso kortuose, be kitų tenisininkų, klausė Novakas Džokovičius, Ivanas Liubičičius, Milošas Raoničius, Marija Šarapova, o galiausiai ir Jannikas Sinneris.
„Pirmieji kontaktai su Riccardo Piatti komanda atsirado maždaug prieš metus, būtent tuomet sulaukiau pirmojo kvietimo prisijungti prie Piatti teniso centro. Turėjau dar metus galiojantį kontraktą su Trento teniso klubu. Kad ir kaip viliojančiai skambėjo naujas pasiūlymas, į savo sutartinius įsipareigojimus aš žiūriu labai rimtai. Visgi, šią vasarą, sutarčiai einant į pabaigą, ryšys su Piatti komanda atsinaujino ir mes galiausiai sutarėme pradėti darbus kartu“, – sako L. Grigelis.
Bordighera miestelyje visai netoli Italijos ir Prancūzijos sienos įsikūrusi akademija pasižymi savo išskirtiniu požiūriu į sportininkų ugdymo procesą.
„Šis centras turi išskirtinę treniravimo, ugdymo metodiką, požiūrį į trenerių, sportininkų, klubo darbuotojų santykį. Turėsiu palaipsniui perprasti šią sistemą, perimti jos principus. Pradžioje darbuosiuosi su įvairaus amžiaus tenisininkais – nuo žengiančių pirmuosius žingsnius jaunių turnyruose, iki tų, kurie jau bando įsitvirtinti profesionalų tenise. Tačiau mano ambicija nesikeičia – ilgainiui norėčiau treniruoti paties aukščiausio lygio tenisininkus“, – teigia klaipėdietis.
Anot jo, pokalbiai dėl prisijungimo prie naujos akademijos prasidėjo nuo jo susitikimų su pačiu R. Piatti.
„Mūsų keliai vis susikirsdavo įvairiuose jaunių turnyruose. Turėjau su juo labai įdomių pokalbių jau juose, vėliau mane pakvietė apsilankyti Bordigheroje esančioje akademijoje. Mūsų požiūriai į daugelį dalykų buvo labai panašūs. Tad natūraliai atsirado mintis apie prisijungimą prie R. Piatti komandos. Man tai didelis žingsnis į priekį, galimybė kasdien mokytis iš legendinio trenerio“.
Ar naujos pareigos netrukdys L. Grigeliui toliau darbuotis su Lietuvos rinktine?
„Ne, viską aptarėme prieš sutarties pasirašymą. Akademija netrukdys mano darbui su Lietuvos rinktine“, – sako L. Grigelis.
TenisasLaurynas Grigelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.