Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

Lengvas E. Butvilo startas prieš lyderį

2025 m. rugsėjo 30 d. 15:00
Lrytas.lt
Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Ferrero Challenger“ teniso turnyro starte antradienį 21-erių lietuvis Edas Butvilas (ATP-217) per 65 minutes netikėtai lengvai 6:4, 6:2 nugalėjo pirmą pagal skirstymą varžybose 35-erių vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-102).
Daugiau nuotraukų (1)
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. J-L. Struffas net 6 kartus yra susitikęs su savo bendraamžiu Ričardu Berankiu.
E. Butvilui ši pergalė atnešė 7 ATP reitingo taškus ir 2450 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks vardinį kvietimą gavęs 18-metis amerikietis Darwinas Blanchas (ATP-348) arba kvalifikacijoje nesėkmę patyręs, bet laimingo pralaimėjusio žaidėjo vietą pagrindiniame etape gavęs italas Luca Potenza (ATP-399).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145 250 tūkst. eurų.
TenisasEdas Butvilas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.