Lengvas E. Butvilo startas prieš lyderį

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. J-L. Struffas net 6 kartus yra susitikęs su savo bendraamžiu Ričardu Berankiu.
E. Butvilui ši pergalė atnešė 7 ATP reitingo taškus ir 2450 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks vardinį kvietimą gavęs 18-metis amerikietis Darwinas Blanchas (ATP-348) arba kvalifikacijoje nesėkmę patyręs, bet laimingo pralaimėjusio žaidėjo vietą pagrindiniame etape gavęs italas Luca Potenza (ATP-399).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145 250 tūkst. eurų.