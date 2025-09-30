Lietuvos paplūdimio tenisas iškovojo pirmąjį medalį Europos čempionate

Graikijos Kretos saloje vykusiame Europos paplūdimio teniso čempionate Gabija ir Andrius staigmeną pateikė dar ketvirtfinalyje, kai pasiekė pergalę prieš pirmoje vietoje reitinguotą porą italus Mattia Spoto ir Nicole Nobile.
Visos komandos sėkmė
„Gal šį medalį pateikti kaip istorinį būtų per drąsu, bet tai kol kas aukščiausias Lietuvos paplūdimio tenisininkų pasiekimas Europoje. Labai smagu būti šio pasiekimo dalimi, – sugrįžusi namo Vilniaus oro uoste džiaugsmo neslėpė Gabija. – Šis pasiekimas – visos komandos sunkaus darbo aikštelėje rezultatas, o taip pat vieni kitus labai palaikėme už aikštelės ribų. Pergalę prieš vieną tituluočiausių porų ketvirtfinalyje pirmiausia lėmė mūsų nusiteikimas, kai prieš išeidami į aikštelę su Andriumi sutarėme, jog apie šią kovą neturime galvoti kaip apie kažkokią išskirtinę.“
A.Jurga demonstruodamas medalį teigė, kad sužinoję, jog teks kovoti su reitinguose pirmaujančia pora, baimės nejautė: „Man tai buvo ne pirma kova su tituluočiausiais varžovais. Vienos rungtynės nieko nereiškia, jei nepasieki titulo. Trečia vieta esu labai patenkintas. Čempionato atmosfera, varžovai nenustebino, bet Lietuvos palaikymas – maloniai nustebino.“
Lietuvos paplūdimio teniso komandos kapitonas Luidži Pakula vertina, kad tai vienas geriausių šios sporto šakos atstovų pasirodymų Europos čempionate ir geriausias istorijoje pasiekimas – pirmas medalis Lietuvos paplūdimio teniso istorijoje.
„Stiprinant šalies paplūdimio tenisą tarptautiniu mastu žengtas pirmas žingsnis – įvyko Lietuvos paplūdimio teniso federacijos reorganizacija, o pirmi realūs rezultatai – Lietuvos rinktinės naujausi pasiekimai ir pirmasis – bronzos – medalis“, – teigia L.Pakula.
Aukštus pasiekimus demonstravo ir kiti Lietuvos rinktinės nariai. Moterų dvejetų grupėje Ieva Gelažanskaitė ir Valerija Keda iškovojo paguodos turnyro nugalėtojų titulą, o tai reiškia, kad pralaimėta tik vieną kartą – pirmame rate. Gabija ir Ieva Drūteikaitės, pirmame rate įveikusios ukrainiečių porą, aštuntfinalyje susitiko su Estijos atstovėmis, kurioms pavyko išplėšti pergalę. Čempionate nugalėjo italės, sidabras atiteko prancūzėms, o bronza – ispanėms.
I.Drūteikaitė ir Emilis Jukna laimėjo paguodos finale, nusileidę tik ukrainiečiams, o įveikė bulgarus ir graikus.
Vyrų dvejetų porai L.Pakulai ir Tadui Januliui, ko gero, burtai buvo nesėkmingiausi. Bet jie buvo nesustabdomi: 64 porų lentelės pirmajame rate nelengvai įveikė graikų porą, po to olandų komanda juos išstūmė į paguodos lentelę. Čia burtai lėmė, kad vienintelis pirmojo rato mačas vyko tarp lietuvių ir ukrainiečių komandų. Mūsų atstovai buvo stipresni, o po to dar įveikė olandus bei lenkus ir tik pusfinalyje nusileido San Marino komandai. Kita vyrų pora A. Jurga ir E. Jukna pirmajame rate įveikė lenkus, o aštuntfinalyje juos sustabdė portugalų komanda. Čempionate nugalėjo prancūzai, o dėl trečios vietos kovėsi abi italų komandos.
Jaunimas kovėsi ambicingai
Jaunieji Lietuvos žaidėjai Europos paplūdimio teniso čempionate taip pat kovėsi ambicingai.
U14 kategorijoje Kajus Pakula ir Mangirdas Plepys užėmė 6 vietą, pogrupyje įveikę varžovus iš Lenkijos, o atkrintamosiose dėl 5 vietos pusfinalyje nugalėjo portugalus, tačiau finale dėl penktos vietos nusileido lenkų komandai. Tai geriausias Lietuvos jaunių pasiekimas šiame Europos čempionate. Kita U14 berniukų pora Augustas Dirsė ir Oskaras Pupeikis atkrintamosiose dėl 9 vietos pusfinalyje nugalėjo graikų porą, o finale tik super tie-break’e nusileido varžovams iš Lenkijos.
U14 kategorijoje lietuvaitės Vasarė Bagdonavičiūtė ir Auksė Buteikytė pogrupyje įveikė graikes, o įveikę estes iškovojo 7 vietą. Urtė Dainiutė ir Ela Lumpickaitė liko dešimtos, įveikę graikes, bet nusileidusios lenkėms.
U14 mišrių porų grupėje U.Dainiutė ir M.Plepys pirmame rate įveikė portugalus, o ketvirtfinalyje nusileido italams, kurie tapo turnyro nugalėtojais. K.Pakula ir E.Lumpickaitė pirmame rate tik super tie-break’o sete atidavė pergalę ispanams.
U18 vaikinai Nojus Naujokaitis ir Augustas Normantas pogrupyje įveikė estus, pusfinalyje dėl 9 vietos nugalėjo lenkus, bet finale pergalę atidavė ispanams. Kita jaunuolių pora Asher Libman ir Dominykas Vaitkus taip pat parsivežė dvi pergales, kas lėmė 15 vietą.
U18 merginų grupėje Dominyka Lebiodaitė ir Eligija Mozuraitytė atkrintamosiose dėl 13 vietos iškovojo pergales prieš lenkes ir latves, o kita merginų pora Vita Kielaitė ir Atėnė Ieva Stonytė liko 16.
U18 mišrių dvejetų kovoje E.Mozuraitytė ir N.Naujokaitis nugalėję lenkus pasiekė ketvirtfinalį, bet nusileido italams, kurie tapo nugalėtojais.
„Lietuvos paplūdimio teniso federacija (LPTF) džiaugiasi tokiais Lietuvos sportininkų pasiekimais ir tikisi, kad dosnių rėmėjų dėka kitais metais jau galės pilnai remti tokias išvykas. Šiemet finansavimas buvo dalinis“, – kalbėjo Gediminas Šlivinskas, LPTF prezidentas.
LPTF padėkojo organizacijoms ir įmonėms, kurios parėmė Lietuvos žaidėjų atstovavimą Europos paplūdimio teniso čempionate: AB „Audimas“, Lietuvos teniso sąjungai, „Giraitės BT club“, UAB „Go Distribution“, UAB „Ederas“, UAB „Inžinerinė ekologija“, UAB „Baltkomerc“, UAB „Viasolio energija“, MB „Lendit“, „Medūzos PT klubui“, o taip pat savo lėšomis prisidėjusiems geros valios žmonėms: Giedriui Paužai, Giedriui Skliutui, Dariui Janulevičiui, Darijui Tarailai, Ovidijui Erčiui.