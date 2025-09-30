Moterų regbis pasikeitė amžiams: rekordais paženklintas pasaulio čempionatas pasiekė kosminį lygį

Emocijos pasiekė aukščiausią tašką savaitgalį vykusiame finale Londono „Twickenham“ stadione, kuriame rekordinis žiūrovų skaičius – net 82 tūkst. – stebėjo šeimininkių triumfą. Anglijos regbininkės finale 33:13 nugalėjo Kanados rinktinę ir po 11 metų pertraukos tapo pasaulio čempionėmis.
„Raudonosiomis rožėmis“ vadinamos anglės finale demonstravo greitį, jėgą ir eleganciją, o Kanados rinktinei to buvo per daug.
Puolime vedamos du žeminimus pelniusios Alex Matthew, o galinėje linijoje spindėjusios Ellie Kildunne dėka, Anglijos rinktinė geriau sužaidė tada, kada labiausiai reikėjo, ir tai leido trečią kartą istorijoje kelti į viršų Pasaulio taurę.
Anglijos rinktinė pasaulio čempionato finalą pradėjo turėdama rekordinę 32 iš eilės pergalių seriją, bet 82 tūkst. žiūrovų puikiai prisiminė, kad Anglija 2021 metais pralaimėjo pasaulio čempionato finalą, po taip pat ilgos pergalių serijos.
Kanados regbininkės pasinaudojo nervingu anglių startu ir pirmuosius finalo taškus pelnė kanadietė Asia Hogan-Rochester.
Kai Anglijai buvo sunku, iniciatyvos ėmėsi geriausia praėjusių metų pasaulio žaidėja E. Kilduune. Ji buvo nepakartojama viso čempionato metu, bet finale ji žibėjo dar ryškiau. Kai atrodė, kad situacija aikštėje itin sudėtinga, gynėja gavo kamuolį kanadiečių aikštės pusėje, prasiveržė pro dvi gynėjas ir pelnė žeminimą.
Anglijai perėmus iniciatyvą, atmosfera stadione pasiekė aukščiausią tašką. Grumtynėse lygių sau neturėjusios anglės netrukus pelnė dar du žeminimus – pasižymėjo Amy Cockayne ir A. Matthew.
Nepaisant šeimininkių dominavimo, Kanada pirmąjį kėlinį pralaimėjo pakankamai nedideliu skirtumu – 8:21. Visgi antrajame kėlinyje anglės nesustojo – jau penktąją minutę kamuolį įskaitiniame plote prispaudė Abbie Ward.
Netrukus savo sėkminga ataka atsakė ir kanadietės – antrą kartą pasižymėjo A Hogan-Rochester, išnaudojusi kiekybinį pranašumą.
Galiausiai anglės atsilaikė likusias minutes mažumoje, o likus žaisti 11 min. antrą žeminimą pelnė A. Matthews ir viskas tapo aišku – Anglija taps pasaulio čempione.
Finale atskiro paminėjimo verta anglė Sada Kabeya. Krašto puolėja atliko net 20 sugriebimų, o taip pat puikiai kontroliavo žaidimą. Jau turinti patirties pralaimėtame pasaulio čempionato finale, šįkart 23-ejų metų regbininkė spinduliavo džiaugsmu, tapusi planetos čempione.
„Mes visiškai atidavėme save aikštėje ir nežinau kaip tinkamai padėkoti merginoms, kad paaukojo savo kūnus dėl šios pergalės. Stadione buvo 82 tūkst. žmonių. Negaliu pakankamai jiems padėkoti, o taip pat ir tiems, kurie finalą stebėjo namuose. Žinau, kad merginos gali parodyti tokią žaidimo kokybę ir neturėjome nė menkiausios abejonės, kad atliksime savo darbą.
Kalbame apie moterų regbio pakilimą. Norime įkvėpti daugybę jaunų merginų paimti į rankas regbio ar futbolo kamuolį ir daryti bet ką šiame pasaulyje. Jei turite dideles svajones, jos gali išsipildyti – šiandien mes taip ir padarėme“, – kalbėjo Anglijos rinktinės kapitonė Zoe Aldcroft.
Bronzos medalius iškovojo Naujosios Zelandijos rinktinė, rungtynėse dėl trečiosios vietos 42:26 pranokusi Prancūziją.
Rekordinės pirmenybės
Rugpjūčio 22 – rugsėjo 27 dienomis vykęs pasaulio moterų regbio čempionatas pagerino kone visus ankstesnius rekordus. Tikimasi, kad šis augimas išsilaikys ir ruošiantis 2029 metų planetos pirmenybėms, kurios vyks Australijoje.
Pasaulio čempionato direktorė Sarah Massay po finalo paskelbė galutinius parduotų bilietų skaičius. Jų iš viso parduoda net 444 465.
Tai daugiau nei triskart daugiau nei buvo 2021 metais. Finale „Twickenham“ stadione apsilankė 81 885 žiūrovai. Palyginimui, 2010 metų čempionato finale Londone buvo 13 253 žiūrovai.
„Tai buvo didžiausias pasaulio regbio čempionatas istorijoje. Šis turnyras išpildė viską, ką galėjo“, – sakė A. Gilpinas.
Organizatoriai atskleidė, kad pasaulio čempionatą Anglijoje aplenkė sirgaliai iš 133 šalių, o 53 proc. žiūrovų sudarė moterys. Atlikta apklausa parodė, kad dauguma jų pirmą kartą lankėsi moterų regbio rungtynėse ir net 95 proc. iš jų planuoja sugrįžti.
„Šis turnyras parodė, kad moterys ir merginos gali būti bet kas, gali daryti bet ką ir priklausysi visur – regbyje, sporte, visuomenėje“, – sakė S. Massay.
Čempionatas sulaukė populiarumo ne tik dėl rezultatų, bet ir dėl žaidimo kokybės. Regbininkės atliko daugiau žeminimų, darė mažiau klaidų, ilgiau išlaikė kamuolį žaidime, buvo daugiau taktinių spyrių, o realizacijos smūgiai buvo 10 proc. tikslesni nei 2021 metais.
Regbininkės taip pat tapo savo sporto ambasadorėmis – jų turinys socialiniuose tinkluose peržiūrėtas 219 mln. kartų, o bendravimas su fanais po rungtynių dar labiau sustiprino šį ryšį.
„Svarbiausia ne tai, kad laimėjome medalį, o tai, kad laimėjome dėmesį moterų sportui ir moterų regbiui. Jis čia pasiliks ir man garbė būti to dalimi“, – sakė Anglijos rinktinės žaidėja Abby Dow.
Net Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pabrėžė milžinišką „raudonųjų rožių“ poveikį šaliai.
„Ne visos sporto sąjungos ar federacijos yra tame pačiame etape, bet moterų sporto banga kyla greitai – ir ji kyla visiems“, – teigė jis.
Pasaulio taurės varžybų pirmininkė Gill Whitehead prisiminė savo, kaip žaidėjos, laikus: „Mes žaisdavome ant nepažymėtų aikštelių, nenupjautos žolės ir be žiūrovų. Šįkart finale visi pajutome
ypatingą akimirką – manoji buvo tada, kai ekrane pamačiau žiūrovų skaičių – tai parodo, kaip toli moterų regbis nuėjo per tokį trumpą laiką.
Milijonai mergaičių, kurios buvo stadione ar stebėjo rungtynes per televizorių, jau turės kitokią patirtį. Jūsų galimybės – daug didesnės. Moterų regbis pasikeitė amžiams“.