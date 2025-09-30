Orientavimosi sportas atveria duris moksleiviams penkiuose didžiuosiuose miestuose

Projektas skirtas supažindinti moksleivius su šiuo aktyviu ir gamtą mylinčiu sportu. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje jau rugsėjo mėnesį startavo reguliarios orientavimosi sporto treniruotės moksleiviams, suteiksiančios galimybę išbandyti šį sportą tiek pradedantiesiems, tiek norintiems tobulėti.
Visuose minėtuose miestuose jau įrengtos stacionarios orientavimosi trasos, kurias galima įveikti naudojantis mobiliąja aplikacija „Omaps“. Tai leidžia moksleiviams ir jų šeimoms orientavimosi sportą išbandyti patogiai ir savarankiškai, pasirinktu laiku.
Per 2024 metų spalio bei 2025 metų balandžio ir gegužės menesius jau įvyko 120 fizimio aktyvumo užsiėmimų, kuriuose dalyvavo per 200 moksleivių. Be to, jau įvyko renginiai miestuose, kuriuose varžėsi mokyklos, kurios komanda surinks daugiau kontrolinių punktų.
„Orientavimosi sportas – tai ne tik fizinis aktyvumas, bet ir loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimus, orientuotis erdvėje. Norime, kad moksleiviai atrastų šį sportą kaip smagų laiko praleidimo būdą ir kartu lavintų tiek kūną, tiek protą“, – sako projekto organizatoriai.
Projektu siekiama didinti moksleivių fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną bei supažindinti su galimybe sportuoti gryname ore ištisus metus.
Kur ir kaip dalyvauti?
- Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje treniruotės vyksta reguliariai – informacija skelbiama orientavimosi sporto klubo „Falco“ ir Lietuvos orientavimosi sporto federacijos kanaluose.
- Savarankiškai įveikti trasas galima atsisiuntus nemokamą mobiliąją programėlę „Omaps“.