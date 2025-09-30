Po pralaimėjimo N. Kanišauskas metė dopingo kaltinimus D. Dirksčiui: „Gavau – negarbingai“

Abu sportininkai kovojo svorio kategorijoje iki 84 kilogramų pagal kikbokso taisykles, o jos buvo palankesnės D..Dirksčiui (10–2 UTMA), nes N.Kanišauskas (1–1 UTMA) yra mišrių kovų atstovas ir kikboksas jam nėra pagrindinė disciplina.
Po pralaimėjimo N.Kanišauskas neturėjo ką pasakyti savo gerbėjams ir nepasirodė spaudos konferencijoje.
Po daugiau kaip dviejų parų sportininkas galiausiai pasidalino socialiniame tinkle žinute ir pabrėžė, kad kad įvyko negarbinga kova.
Maža to – atletas davė suprasti, kad D.Dirkstys nebuvo patikrintas antidopingo agentūros darbuotojų. Teisingiau, kad Naglis praėjo testavimą, o jo oponentas – ne.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai.
Tuštybių mugė, kaip ir sakiau. Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū“, – parašė N. Kanišauskas.