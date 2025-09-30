Lrytas Premium prenumerata tik
Po pralaimėjimo N. Kanišauskas metė dopingo kaltinimus D. Dirksčiui: „Gavau – negarbingai“

2025 m. rugsėjo 30 d. 09:17
Lrytas.lt
Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino galingas „UTMA 13“ kovos menų turnyras, o viena laukiamiausiu vakaro kovų vyko tarp Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko. Iki priešpriešos abu atletai vienas kitą ne kartą pašiepė, o kova buvo vadinta mūšiu dėl Klaipėdos: mat abu kovotojai kilę iš būtent šio miesto. Prieš dvikovą D.Dirkstys save vadino universalesniu kovotoju. N.Kanišauskas tuo tarpu savo oponentui buvo įpiršęs „Priekulės princo“ pravardę.
Abu sportininkai kovojo svorio kategorijoje iki 84 kilogramų pagal kikbokso taisykles, o jos buvo palankesnės D..Dirksčiui (10–2 UTMA), nes N.Kanišauskas (1–1 UTMA) yra mišrių kovų atstovas ir kikboksas jam nėra pagrindinė disciplina.
Po pralaimėjimo N.Kanišauskas neturėjo ką pasakyti savo gerbėjams ir nepasirodė spaudos konferencijoje.
Po daugiau kaip dviejų parų sportininkas galiausiai pasidalino socialiniame tinkle žinute ir pabrėžė, kad kad įvyko negarbinga kova.
Maža to – atletas davė suprasti, kad D.Dirkstys nebuvo patikrintas antidopingo agentūros darbuotojų. Teisingiau, kad Naglis praėjo testavimą, o jo oponentas – ne.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai.
Tuštybių mugė, kaip ir sakiau. Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū“, – parašė N. Kanišauskas.
