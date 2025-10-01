D. Dirkstys paaiškino, kodėl kovos metu nesusidaužė pirštinėmis su N. Kanišausku

Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko akistata ringe kikbokso taisyklėmis buvo bene laukiamiausias mūšis po Eimanto Stanionio pagrindinės kovos. Visgi vos po 62 sekundžių D. Dirkstys techniniu nokautu nugalėjo savo oponentą po to, kai greitai pradėjo kovą.
Žiūrovams užkliuvo tai, kad D. Dirkstys nesusidaužė pirštinėmis su N. Kanišausku. Toks ėjimas įprastai reiškia nepagarbą varžovui.
Praėjus penkioms dienoms po kovos D. Dirkstys savo „Instagram“ paskyroje paaiškino situaciją.
„Pirštines sumušėme prieš teisėjui ištariant „Fight“. Kaip sakiau – iškart atakuosiu aštriai, be gailesčio, todėl atidaryk barzdos. Per pirštinių sulietimą kovotojai paprastai pasimatuoja atstumą, kad suprastų, iš kur gali juos pasiekti – aš nuo pat pradžių nenuspėjamas“, – teigė kovotojas.
D. Dirkstys pasidalino video iš arti, kaip kovotojai susiliečia pirštinėmis, kai teisėjas jiems aiškina kovos taisykles prieš kovą.
Po kovos N. Kanišauskas kaltino savo oponentą dopingo vartojimu. Į tai UTMA organizacija viešai kol kas nesureagavo.
UTMADominykas Dirkstyskovos menai
Rodyti daugiau žymių