D. Dirkstys paaiškino, kodėl kovos metu nesusidaužė pirštinėmis su N. Kanišausku

2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKitos naujienos

D. Dirkstys paaiškino, kodėl kovos metu nesusidaužė pirštinėmis su N. Kanišausku

2025 m. spalio 1 d. 11:33
Lrytas.lt
Viena laukiamiausių „UTMA 13“ kovų praėjusį šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje baigėsi vos per minutę, tačiau klausimų iškilo ir po jos.
Daugiau nuotraukų (1)
Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko akistata ringe kikbokso taisyklėmis buvo bene laukiamiausias mūšis po Eimanto Stanionio pagrindinės kovos. Visgi vos po 62 sekundžių D. Dirkstys techniniu nokautu nugalėjo savo oponentą po to, kai greitai pradėjo kovą.
Žiūrovams užkliuvo tai, kad D. Dirkstys nesusidaužė pirštinėmis su N. Kanišausku. Toks ėjimas įprastai reiškia nepagarbą varžovui.
Praėjus penkioms dienoms po kovos D. Dirkstys savo „Instagram“ paskyroje paaiškino situaciją.
„Pirštines sumušėme prieš teisėjui ištariant „Fight“. Kaip sakiau – iškart atakuosiu aštriai, be gailesčio, todėl atidaryk barzdos. Per pirštinių sulietimą kovotojai paprastai pasimatuoja atstumą, kad suprastų, iš kur gali juos pasiekti – aš nuo pat pradžių nenuspėjamas“, – teigė kovotojas.
D. Dirkstys pasidalino video iš arti, kaip kovotojai susiliečia pirštinėmis, kai teisėjas jiems aiškina kovos taisykles prieš kovą.
Po kovos N. Kanišauskas kaltino savo oponentą dopingo vartojimu. Į tai UTMA organizacija viešai kol kas nesureagavo.
UTMADominykas Dirkstyskovos menai
Rodyti daugiau žymių

