Vienas smagiausių tenisininkų istorijoje pasitrauks: G. Monfilsas pranešė karjeros pabaigos datą

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKitos naujienos

Vienas smagiausių tenisininkų istorijoje pasitrauks: G. Monfilsas pranešė karjeros pabaigos datą

2025 m. spalio 1 d. 12:08
Lrytas.lt
Savo akrobatiniais judesiais ir neįprastais smūgiais jis žiūrovus džiugino daugiau nei du dešimtmečius. Dabar jis nusprendė pasakyti „sudie“.
Daugiau nuotraukų (1)
Prancūzijos tenisininkas Gaelis Monfilsas pranešė, kad tenisininko karjerą baigs po kito sezono, t.y. 2026-ųjų metų pabaigoje.
Per savo karjerą 39-erių prancūzas yra laimėjęs 13 ATP titulų ir dukart žaidęs „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinaliuose. Aukščiausias jo karjeros reitingas buvo pasiektas 2016-aisiais, kai atletiškumu garsėjantis žaidėjas pasauliniame reitinge buvo šeštas.
Šiuo metu LaMonfo pravardę turintis tenisininkas ATP reitinge yra 53-ias ir fiksuoja penkių iš eilės pralaimėjimų seriją.
„Raketę rankose laikiau nuo tada, kai man buvo du su puse, profesionaliai pradėjau žaisti 18-os. Dabar, prieš mėnesį atšventęs 39-ą gimtadienį, norėčiau pasidalinti, kad būsimieji metai bus mano paskutiniai kaip profesionalaus tenisininko, – „Instagram“ pranešė atletas. – Galimybė paversti aistrą profesija yra privilegija, kuria mėgavausi kiekviename mače ir momente per 21-erių metų karjerą.
Nors šis žaidimą man reiškia viską, dėl sprendimo baigti karjerą po 2026-ųjų sezono jaučiuosi ramus.“
Dažnai teigiama, kad G. Monfilsas buvo vienas talentingiausių tenisininkų viso šio sporto istorijoje, savo talento taip pilnai ir neišnaudojęs.
Gaelis MonfilsasTenisas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.