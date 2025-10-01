Vienas smagiausių tenisininkų istorijoje pasitrauks: G. Monfilsas pranešė karjeros pabaigos datą

Prancūzijos tenisininkas Gaelis Monfilsas pranešė, kad tenisininko karjerą baigs po kito sezono, t.y. 2026-ųjų metų pabaigoje.
Per savo karjerą 39-erių prancūzas yra laimėjęs 13 ATP titulų ir dukart žaidęs „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinaliuose. Aukščiausias jo karjeros reitingas buvo pasiektas 2016-aisiais, kai atletiškumu garsėjantis žaidėjas pasauliniame reitinge buvo šeštas.
Šiuo metu LaMonfo pravardę turintis tenisininkas ATP reitinge yra 53-ias ir fiksuoja penkių iš eilės pralaimėjimų seriją.
„Raketę rankose laikiau nuo tada, kai man buvo du su puse, profesionaliai pradėjau žaisti 18-os. Dabar, prieš mėnesį atšventęs 39-ą gimtadienį, norėčiau pasidalinti, kad būsimieji metai bus mano paskutiniai kaip profesionalaus tenisininko, – „Instagram“ pranešė atletas. – Galimybė paversti aistrą profesija yra privilegija, kuria mėgavausi kiekviename mače ir momente per 21-erių metų karjerą.
Nors šis žaidimą man reiškia viską, dėl sprendimo baigti karjerą po 2026-ųjų sezono jaučiuosi ramus.“
Dažnai teigiama, kad G. Monfilsas buvo vienas talentingiausių tenisininkų viso šio sporto istorijoje, savo talento taip pilnai ir neišnaudojęs.