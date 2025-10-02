„Frame Running LT“ triratininkai iš Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato grįžta su sidabro medaliu ir asmeniniais rekordais

Solidžiausias laimėjimas šįkart sužibo vilnietės triratininkės Belos Morkus rankose – ji tapo 100 m (T71 klasė) bėgimo vicečempione ir padovanojo Lietuvai pasaulio čempionato sidabro medalį. Atkaklioje kovoje Belą pavyko aplenkti tik pasaulio rekordą pagerinusiai Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų. Beje, reikia paminėti, kad iki šio momento pasaulio rekordas priklausė būtent Lietuvos triratininkei B. Morkus.
Asmeniniais rekordais šis čempionatas pažymėtas sesėms Kotrynai ir Viktorijai Žižmaraitėms iš Vilniaus. Viktorija 100 m (T71 klasė) distanciją įveikė šešta, o Kotrynai atiteko (T72 klasė) 8 vieta.
Šaunūs merginų pasiekimai tokio aukšto lygio varžybose.
Dramatiškiausios sportinės kovos užvirė triratininkų vyrų gretose. Geriausiam Lietuvos bėgikui, 2024 m. pasaulio čempionato bronzos laimėtojui vilniečiui Deividui Podobajevui šįkart pritrūko sėkmės ir 400 m (T72 klasė) bėgime jis liko per plauką nuo medalio – iškovojo 4 vietą. Deja, bet ir 100 m bėgimo finale Deividui nepavyko pakartoti atrankoje pasiekto išties gero rezultato ir sportininkas liko septintas.
Triratininkas Igor Markov iš Klaipėdos gerai vertina savo rezultatus pasaulio čempionate, bet didžiausias siekis – medalis Lietuvai, dar liko ateičiai. 400 m (T72 klasė) bėgime nors ir pasiekęs asmeninį rekordą, jis buvo diskvalifikuotas, nes užvažiavo ant bėgimo tako linijos. Tiesa, 100 m (T72 klasė) Igoris buvo greičiausias iš šioje distancijoje startavusių trijų lietuvių ir iškovojo šeštą vietą.
Nepaisant „Frame Running LT“ triratininkų vyrų nusivylimo neišsipildžiusiais lūkesčiais, tiek vilniečių trenerės Aušra Kriškoviecienė bei Ramūnė Motiejūnaitė, tiek trenerė Natalija Krakienė iš Klaipėdos džiaugėsi visais komandos pasiekimais ir gyrė savo sportininkus. „Didžiuojamės kiekviena – maža ar didele pergale, nes žinome – jos keičia ateitį. Esu dėkinga sportininkams už jų ryžtą, sunkų darbą ir kovotojų dvasią. Tai anksčiau ar vėliau bus apvainikuota pergalėmis“, – sako Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė ir trenerė Aušra Kriškoviecienė.
„Būti pasaulyje 4 ar 6 savo sporto šakoje, jau yra didelis pasiekimas. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turiu tokį sportininką kaip Igoris. Asmeniniai rekordai – visada yra maža pergalė. O didžiąsias – dar pasieksime“, – Aušrai antrina klaipėdiečio trenerė Natalija Krakienė.
Pasiekimų ir pergalių Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionate džiaugsmu „Frame Running LT“ komanda dalinasi su savo veiklų rėmėjais ir pozityvių pokyčių žmonių su negalia gyvenimuose bendrakūrėjais: Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM (projektas „Į(si)galink su bėgimo triračiu!“ 2025) ir Vilniaus miesto savivaldybe (projektas „Bėgimas su triračiu Vilniaus Frame Running komandoje siekiant aukšto sportinio meistriškumo“).
Už galimybes dalyvauti aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose ir kovoti su pajėgiausiais pasaulio atletais triračių sporto komanda dėkinga Lietuvos paralimpiniam komitetui ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai.
Lietuvoje šiuo metu aktyviai su bėgimo triračiais sportuoja 4 miestų komandos: Vilniuje (Centras „Eik“) , Mažeikiuose (Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija), Šiauliuose (Asociacija „Maži žingsneliai“), Klaipėdoje (Klaipėdos m. žmonių su fizine negalia klubas „Žuvėdra“). Viliamės, kad netrukus prie šio ketvertuko prisijungs ir Kaunas. Visus norinčius išbandyti bėgimą su triračiu, kviečiame susisiekti su minėtomis organizacijomis. Tarptautinėse varžybose Lietuvai atstovauja Lietuvos triračių sporto asociacijos triratininkų rinktinė – „Frame Running LT“, kurios didžiausia svajonė – išvysti savo komandos bėgikus 2028 m. Los Andžele vyksiančiose Paralimpinėse žaidynėse.