Edas Butvilas krito turnyro Ispanijoje aštunfinalyje

2025 m. spalio 2 d. 16:14
Lrytas.lt
Edas Butvilas (ATP-217) baigė kovą Villenoje (Ispanija) vykstančiame „ATP Challenger“ turnyre.
Lietuvis po dviejų setų kovos 1:6, 4:6 pralaimėjo italui Lucai Potenza (ATP-399) ir pasitraukė iš turnyro aštunfinalyje.
E. Butvilo oponentas tiksliau atliko tiek pirmąjį (83% prieš 65%), tiek antrąjį (70% prieš 40%) padavimus. L. Potenza turėjo net 16 galimybių nubreakinti lietuvio geimus, iš jų pasinaudojo trimis.
L. Potenza šiame turnyre dalyvauti net neturėjo, nes buvo pralaimėjęs turnyro kvalifikacijoje, tačiau dėl traumos pasitraukus vienam iš sportininkų italas į kovą dėl titulo pateko kaip lucky loser.
E. Butvilui už patekimą į aštunfinalį atiteko 7 ATP reitingo taškai ir 2450 eurų čekis.
