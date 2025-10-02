Neseniai iš teniso pasitraukęs Andy Murray'us užsibrėžė ambicingą tikslą kitoje sporto šakoje

A. Murray'us aktyviai žaidžia golfą. Šiuo metu jis dalyvauja „Alfred Dunhill Links Championship“ turnyre savo gimtojoje Škotijoje. Triskart „Didžiojo kirčio“ teniso turnyrų nugalėtojo tikslas – patekti į „The Open“.
Tokį sportininko tikslą vienos iš transliacijų metu atskleidė kitas golfo žaidėjas Johnas E. Morganas.
„The Open“ – seniausias golfo turnyras pasaulyje, kasmet vykdomas Jungtinėje Karalystėje ir laikomas vienu prestižiškiausių visame ture.
„Aš nežaidžiau 12 metų, nes būdamas dvidešimt kelerių turėjau nugaros operaciją ir man treniruojantis skaudėdavo, – apie savo golfo istoriją A. Murray'us neseniai pasakojo „The Times“. – Smagu, kad nuo tada, kai baigiau karjerą, viskas yra gerai – manau, tenisas buvo pagrindinė bėda – ir aš tuo tikrai mėgaujuosi. Tikriausiai tai kažkiek užpildė tą tuštumą.“
„Mano vaikai galvoja, kad aš golfo žaidėjas, – vėliau teigė 38-erių britas. – Jie sako: „Tėti, kodėl tu kasdien žaidi?“