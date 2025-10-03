Paralimpietis Andrius Skuja – penktas pasaulyje

Tačiau panašu, jog Andriui Skujai gamtos išdaigos kortų labai nesumaišė. Mūsiškis pagerino sezono rekordą ir užėmė aukščiausią karjeroje vietą pasaulio čempionate.
Finale A. Skuja rutulį nustūmė 14 m 99 cm ir iškovojo penktąją vietą. Aukso medaliu pasipuošė Kanados sportininkas Gregas Stewartas. Jis taip pat pagerino sezono rezultatą ir nustūmė rutulį 16 m 68 cm. iš viso šioje F46 klasėje varžėsi 10 atletų.
„Penktoji vieta yra aukščiausia, kokią per karjerą esu užėmęs pasaulio čempionatuose. Visų dalyvių rezultatai nebuvo labai aukšti, tikriausiai dėl sąlygų Indijoje – labai karšta, drėgna.
Tačiau sąlygos visiems buvo vienodos. Čempionatą vertinu labai gerai. Iš tikrųjų Indijoje tikėjausi kitokių sąlygų, tačiau viskas pavyko daug geriau.
Labai dėl to džiaugiuosi ir laukiu skrydžio namo. Jau norisi truputį pailsėti. Tačiau, žinoma, lauksiu ir kitų startų, kito sezono. Jei reikėtų rašyti pažymį, pasaulio čempionatui parašyčiau septynetą. Reikės taisyti klaidas, dirbti toliau“, – sakė A. Skuja.
„Gerai vertinu Andriaus pasirodymą. Iškovota penktoji vieta pasaulyje, pasiektas geriausias sezono rezultatas. O juk starto reikėjo laukti visą parą. Viskas yra labai gerai, eisime toliau į priekį, treniruosimės, lauksime kitų varžybų ir sieksime aukštesnių vietų“, – teigė Andriaus treneris Deimantas Jusys.
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Spalio 4 d., šeštadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas