Po sudrebinusių kaltinimų D. Dirksčiui dėl dopingo – UTMA vadovo atsakymas: įvardijo, kokia situacija

Praėjusį šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino galingas „UTMA 13“ kovos menų turnyras, o viena iš laukiamiausiu vakaro kovų vyko tarp Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko.
Ne itin vienas kitą mėgstantys kovotojai dar prieš akistatą apsižodžiavo, jų mūšis buvo vadintas peštynėmis dėl Klaipėdos, nes abu iš šio miesto, o galiausiai N.Kanišauskas savo oponentui buvo įpiršęs „Priekulės princo“ pravardę.
Priešprieša įvyko svorio kategorijoje iki 84 kilogramų pagal kikbokso taisykles, o jos buvo palankesnės D.Dirksčiui (10–2 UTMA), nes N.Kanišauskas (1–1 UTMA) yra labiau mišrių kovų atstovas.
Ir ilgai kovotojai ringe neužsibuvo: 23-ejų D.Dirkstys aršiai puolė oponentą ir iškart po neįvykusio pasisveikinimo jį nokautavo, o galiausiai 62-ąją sekundę teisėjas paskelbė, kad kova baigėsi techniniu N.Kanišausko nokautu.
„Žinau apie tas žinutes. Gaunu jas iš kovotojų aplinkos. Gal Nagliui buvo apmaudu, kad tas pirmasis smūgis buvo tuomet, kai jis bandė ringe pagal visas nerašytas taisykles pasveikinti varžovą. O varžovas iškart smūgiavo... Įvyko kitaip, nei galvota ir todėl parašė, kad nebuvo garbingos kovos“, – pasakojo UTMA vadovas V.Gecas.
Maža to – atletas davė suprasti, kad D.Dirkstys nebuvo patikrintas antidopingo agentūros darbuotojų.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai.
Tuštybių mugė, kaip ir sakiau. Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū“, – parašė N. Kanišauskas.
– Ar dopingo kontrolierių nepatikrintas buvo tik D.Dirkstys?, – portalas Lrytas paklausė UTMA vadovo V.Geco.
– Mes esame labai jauna organizacija – mums tik treji metai. Dopingo kontrolė – labai rimtas mechanizmas. Tai susiję ir su tarptautinėmis organizacijomis, su UTMA pripažinimu pasaulyje, taip pat ir su nemenkomis finansinėmis išlaidomis testuojant. Aspektų šiuo klausimų yra labai daug.
Galiu atsakingai pareikšti, kad dopingo kontrolė mums yra viena iš svarbiausių siekiamybių. Kol kas mes negalime pasakyti, kad mūsų sportininkai yra tikrinami šalies antidopingo agentūros, bet organizacija yra vienareikšmiškai už švarų sportą.
Bandome kuo greičiau pasiekti tą lygį, kai mūsų atletai bus tikrinami, tačiau tai yra sunku ne tik dėl visų būtinų procedūrų, bet ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos požiūrio į dopingo patikros būtinumą tokiai organizacijai kaip UTMA.
– Šiuo atveju, N.Kanišauskas parašė, kad jis tikisi, kad kitąkart abu atliks dopingo testus. Tai aliuzija, jog Naglis lyg ir tikrintas, o D.Dirkstys – ne.
– Atsakingai pasakau, kad nei vienas, nei kitas minėtas atletas mūsų organizacijos prašymu nebuvo tikrintas dopingo kontrolierių. Gal sportininkas pats nuvyko kažkur į laboratoriją, pasitikrino, bet oficialiai UTMA nė vieno iš kovotojų netikrino.
Konstatuoju, kad neteikėme kažkokių kvietimų į ligonines ar poliklinikas, kad kovotojai ateitų ir priduotų dopingo testus.
Tai turi daryti nepriklausoma dopingo agentūra, sportininkai turėtų pranešinėti, kur jie bus ateinantį pusmetį, tuomet juos testuotų nežinant, kada testuos. Žodžiu, kaip pagal Tarptautinės antidopingo organizacijos taisykles. Tai mūsų siekiamybė. Ir taip, tikiuosi, ir bus.
– Tačiau N.Kanišausko naratyvas lieka – kito atleto problemos su dopingu. Negalvojate imtis kažkokių nuobaudų už tokius pasisakymus?
– Nematau, kad būtų už ką. N.Kanišauskas nepadarė kažkokio nusižengimo. Jis pasakė, ką pasakė, mes žinome, kad nė viena pusė nebuvo tikrinta dopingo kontrolės atstovų per UTMA organizacijos prizmę. Maža to – Naglis yra puikus kovotojas, jis vienas iš labiausiai pareigingų ir nepriekaištingų kovotojų.
Jo elgesys UTMA niekada nekėlė jokių problemų. Ir jo parašymas apie norą ateityje turėti revanšą, manau, bus išpildytas.
Juk būna tokių atvejų, kai vienas ar kitas sportininkas suklumpa lygioje vietoje, nors turėjo būti rimta kova. Todėl tikrai organizuosime D.Dirksčio ir N.Kanišausko revanšą. Jis įvyks būtinai.
