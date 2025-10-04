Lrytas Premium prenumerata tik
Baltijos ledo ritulio lygos rungtynėse – išskirtinis Mindaugo Kiero pagerbimas

2025 m. spalio 4 d. 15:29
Lrytas.lt
Baltijos ledo ritulio lygos rungtynėse tarp Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ ir Elektrėnų „Energijos“ išskirtinai buvo pagerbtas tragiškai žuvęs buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras.
Prieš rungtynes M. Kieras buvo pagerbtas tylos minute, o visi abiejų komandų žaidėjai vilkėjo aprangas su užrašu „Kieras“ ant nugaros.
Į arenos palubes taip pat buvo iškelti M. Kiero maršikinėliai. Jis buvo vienas „Hockey Punks“ komandos įkūrėjų 2007 m.
Dviejų Lietuvos komandų dvikovojoe pranašesnė buvo „Energija“, pergalę pasiekusi rezultatu 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Visus penkis įvarčius įmušė skirtingi ledo ritulininkai, vienintelis iš jų Ilja Četvertakas atliko dar ir rezultatyvų perdavimą. Po du rezultatyvius perdavimus rungtynėse atliko Dominykas Motiejūnas („Hockey Punks“) ir Aivaras Bendžius („Energija“).
Tai buvo antroji „Energijos“ pergalė Baltijos lygoje per septynerias rungtynes ir šeštasis „Hockey Punks“ pralaimėjimas per tiek pat rungtynių.
Lietuvos ir Latvijos ledo ritulio lyga

