Liko vienas žingsnis: Vilius Gaubas – turnyro Portugalijoje finale

2025 m. spalio 4 d. 18:03
Lrytas.lt
Pirmoji Lietuvos raketė Vilius Gaubas (ATP-143) ir toliau sėkmingai žygiuoja Bragoje (Portugalija) vykstančiame „ATP Challenger“ turnyre.
Pusfinalyje 20-metis lietuvis 6:4, 6:4 įveikė čeką Kolarą Zdeneką (ATP-236) ir iškopė į turnyro finalą.
Susitikimas prasidėjo abiems tenisininkams laimint oponentų padavimus. Visgi tai buvo pirmasis ir paskutinis kartas, kuomet V. Gaubo varžovas laimėjo lietuvio padavimą. Vėliau, nors ir turėjo tam galimybių, čekas perlaužti mačo nesugebėjo.
Už patekimą į turnyro finalą V. Gaubui atiteko 44 ATP reitingo taškai ir 7620 eurų čekis.
Finale lietuvio laukia akistata su kroatu Luka Mikrutu (ATP-239), kuris kitame pusfinalyje 4:6, 6:0, 6:3 įveikė ispaną Alejandro Moro Canas (ATP-266).
Jei V. Gaubas laimės ir finalą, jam atiteks 75 ATP reitingo taškai ir 12980 eurų čekis. Finalo startas – sekmadienį 12:00 val. Lietuvos laiku.
