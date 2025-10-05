„Garliavos“ rankininkės Europos taurės turnyre užtikrintai perlipo makedonių kliūtį

Garliavos rankininkės šeštadienį atsakomąsias rungtynes Kumanovo mieste pralaimėjo 31:32 (17:13). Tačiau jaudintis Šiaurės Makedonijoje nereikėjo, nes „Garliava“ prieš savaitę pirmąsias rungtynes laimėjo gerokai didesniu septynių įvarčių skirtumu 32:25, o varžovių arenoje taip pat ilgai pirmavo ir nesuteikė „Kumanovo“ ekipai jokios vilties pasiekti reikiamą rezultatą.
Per atsakomąsias rungtynes žaidimo gijos beveik visą laiką buvo „Garliavos“ rankose. Tiesa, du pirmuosius įvarčius įmetė „Kumanovo“, bet ramiai ir drausmingai žaidusios viešnios po kelių minučių persvėrė rezultatą (6:4), po to įgijo keturių įvarčių persvarą (13:9) ir panašiu skirtumu pirmavo iki antrojo kėlinio vidurio.
Antrajame kėlinyje „Kumanovo“ įklampino Lietuvos čempiones į lėtą žaidimą ir 54-ąją min. išlygino rezultatą 27:27. Vis dėlto „Garliavai“ rungtynių pabaigoje nekilo jokios grėsmės, o makedonės džiaugėsi tik nedidele paguodos pergale.
Garliavos komandoje daugiau nei pusę įvarčių įmetė seserys Ustilaitės. 21 metų Martyna kamuolį į varžovių vartus pasiuntė 11 kartų, sekmadienį 15-ąjį gimtadienį pažymėsianti Altėja – 8 kartus.
Kumanovo ekipoje 21 iš 32 įvarčių pelnė dvi užsienietės: 11 – brazilė Amanda Mittelstadt, 10 – portugalė Mariana Silva. Beje, visos kitos „Kumanovo“ žaidėjos yra 16-22 metų makedonės.
Garliavos rankininkės antrojo etapo varžoves sužinos antradienį (spalio 7 d.), kai Europos rankinio federacijos (EHF) būstinėje bus ištraukti burtai. Antrojo etapo rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 8-9 ir 15-16 dienomis.
„Garliava“ ketvirtąjį kartą dalyvauja Europos turnyruose, bet pirmą sykį pateko į antrąjį etapą. Garliavietės debiutavo 2011 metų rudenį ir tada Europos taurių laimėtojų taurės (Europos antrojo lygio turnyro) pirmajame etape pralaimėjo Prilepo „Žito“ komandai iš Makedonijos.
Po to Kauno rajono klubas ilgai laikėsi atokiau nuo europinių varžybų ir į tarptautinę areną grįžo tik užpernai. Užpernai ir pernai „Garliava“ startavo Europos taurės turnyre, kuriame pralaimėjo pirmosioms varžovėms „Neistin“ (Farerų Salos) ir „Erice“ (Italija) komandoms.
„Kumanovo“ – „Garliava“ 32:31 (13:17).
„Kumanovo“: A.Mittelstadt Stein 11, M.Silva Azevedo 10.
„Garliava“: M.Ustilaitė 11, A.Ustilaitė 8, Voskresenskaja 7, Vaitkutė 4, Vėgėlytė 1.
