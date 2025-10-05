Ilgai lauktoje UFC dvikovoje – įspūdingas nokautas ir iš ruso atimtas titulas

Pussunkio svorio kategorijoje kova dėl čempiono titulo ilgai netruko. Kiek daugiau nei per minutę brazilas A. Pereira šokiravo rusą M. Ankalaevą ir po techninio nokauto iškovojo teisę vadintis stipriausiu kovotoju savo kategorijoje.
A. Pereira agresyviai pradėjo kovą ir po minutės stipriu smūgiu dešine ranka – vadinamuoju kabliu – parbloškė oponentą. Parkritusį varžovą brazilas dar maždaug 20 sekundžių daužė įvairiausiais smūgiais kumščiais ir alkūnėmis, kol teisėjas Herbas Deanas galiausiai nutraukė kovą.
38-erių brazilas susigrąžino pussunkio svorio kategorijos karūna po to, kai kovo mėnesį kovoje su tuo pačiu M. Ankalaevu buvo jo praradęs.
A. Pereiros nokautas: