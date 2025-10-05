Latvijoje – kruvinos muštynės ledo ritulio mače, susimušė net treneriai

Spalio trečiąją EHL rungtynių tarp „Priedaine“ ir „Kekava Clappers“ metu likus vos keturioms minutėms iki susitikimo pabaigos vienas iš „Priedaine“ žaidėjų lazda smogė oponentų ledo ritulininkui.
Netrukus nukentėjusiojo atčiuožė ginti jo komandos draugai ir prasidėjo muštynės. Jų metu labiausiai nukentėjo devintasis „Priedaine“ numeris Vitalijs Zahars.
Latviui kraujas ėmė tekėti upeliais, visas aikštės vidurys buvo nuspalvintas krauju.
Po poros minučių veiksmas persikėlė į kitą aikštelės vietą.
Vienas iš „Priedaine“ žaidėjų sviedė savo pirštines, o vėliau ir šalmą į priešininkų trenerio pusę. Tuomet „Priedaine“ komandos treneris Genadijs Ivanovs patrako.
Jis pradėjo daužyti komandas skiriantį stiklą, o galiausiai ir perlipo užtvarą, kviesdamas muštis oponentų trenerį Matissą Ribkinskį.
Treneriai pradėjo muštis tarpusavyje, kol juos po kiek laiko išskyrė komandų žaidėjai.
Lyga vėliau išplatino pranešimą, kuriame skelbė pradedanti tyrimą ir peikė smurtavusius, sakydama, kad vietos aistrai sporte yra, tačiau ji neturi degeneruoti į agresiją ar grasinimus.
Incidento video: