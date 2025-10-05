Po atkaklios kovos V. Gaubas turnyro Portugalijoje finale turėjo pripažinti varžovo pranašumą

Lietuvis finalą pralaimėjo 3:6, 4:6. Ypatingai permainingas buvo antrasis setas, kuriame net penkis geimus laimėjo tenisininkas, priėmęs varžovo padavimus. Galiausiai po itin ilgo devinto geimo V. Gaubas pralaimėjo geimą paduodamas ir mačo kontrolės iš savo rankų oponentas jau nebepaleido.
Lietuviui po devintojo antro seto geimo buvo suteikta medicininė pagalba, kurios metu buvo masažuojamas V. Gaubo dešinysis petys.
Už patekimą į turnyro finalą V. Gaubui atiteko 44 ATP reitingo taškai ir 7620 eurų čekis.