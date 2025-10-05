Lrytas Premium prenumerata tik
Vienas geriausių pasaulio tenisininkų patyrė traumą – teko eiti remiantis rakete

2025 m. spalio 5 d. 21:00
Lrytas.lt
Antras pasauliniame teniso žaidėjų reitinge esantis italas Jannikas Sinneris dėl traumos nebaigė pasirodymo Šanchajuje vykstančiame „ATP Masters 1000“ turnyre.
Trečiajame dvikovos su olandu Tallonu Griekspooru (ATP-31) sete vienas geriausių planetos tenisininkų turėjo mačą baigti anksčiau laiko dėl kojos raumenyse prasidėjusių traukulių.
24-erių tenisininkas iki jam skirto suoliuko nusigavo tik pasiremdamas rakete, vėliau eiti jam padėjo ir medikas.
Tai yra jau antrasis J. Sinnerio pasitraukimas iš mačo anksčiau laiko per pastaruosius du mėnesius.  Sinsinačio turnyre italas kovos prieš pasaulinio reitingo lyderį Carlosą Alcarazą nebaigė dėl ligos.
Dėl šios situacijos J. Sinneris ATP reitinge praras net 950 taškų.
