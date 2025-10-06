Aiškėja BRAVE CF ir UTMA kovų vakaro paveikslas Vilniuje – Dailidko gins titulą

Tai bus pagrindinė BRAVE CF 99 x UTMA 14 turnyro kova, kuri vyks „Twinsbet“ arenoje Vilniuje, šeštadienį, spalio 18 d.
Bendradarbiaujant su „Unique & Talented Martial Artists“ (UTMA), šis svarbus renginys žymi pirmąjį BRAVE CF žingsnį į Lietuvą, oficialiai paverčiant šią šalį 38-ąja, kurioje vyks šios organizacijos aukščiausio lygio renginys.
P. Dailidko į titulo gynybą žengia griausmingai. „The Experiment“ pravardę turintis kovotojas savo sąskaitoje turi 10 pergalių ir 2 pralaimėjimus, kol kas visas savo profesionalias MMA kovas laimi nokautais. 34-metis galiūnas nuo 2022 m., kai prisijungė prie BRAVE CF organizacijos, patyrė tik vieną pralaimėjimą ir turi 6 pergalių seriją, yra pirmasis šios organizacijos sunkiasvorių pasaulio čempionas.
P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį BRAVE CF 94 turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir apgynė BRAVE CF čempiono diržą.
Dabar lietuvis ruošiasi tapti savo šalies pirmojo BRAVE CF turnyro žvaigžde, pasiryžęs įtvirtinti savo auksines pozicijas.
„Šis momentas man reiškia viską. Ginti savo pasaulio čempiono titulą Lietuvoje, savo tautos akivaizdoje, tai tikrai yra ypatinga. Didžiuojuosi galėdamas nešti savo šalies vėliavą pasaulinėje arenoje ir pažadu, kad spalio 18 d. pademonstruosiu geriausią savo gyvenimo pasirodymą“, – teigė P. Dailidko.
Kitoje narvo pusėje lietuvio lauks G. Robinet, patyręs kovotojas, kuris nuo 2016 m. išbandė savo jėgas su daugybe stiprių varžovų. Per 12 kovų jis iškovojo aštuonias pergales ir jau seniai yra laikomas galinga jėga Europoje.
P. Robinet naujausia pergalė – antrajame raunde pasiektas techninis nokautas – galiausiai atnešė prancūzui auksinį bilietą į kovą dėl prestižiškiausio diviziono titulo.
Taip pat jau yra aiški ir dar viena BRAVE CF 99 x UTMA 14 turnyro kova. Į Lietuvą kovoti atvyks ir dar vienas sparčiai kylantis kovotojas – Nauris „The Nightmare“ Bartoška.
Profesionalo karjeroje dar nepralaimėjęs ir jau 4 pergales savo sąskaitoje turintis 25-erių N. Bartoška spalio 18 d. Vilniuje susikaus su 23-ejų Lenkijos kovotoju Jakubu Drozdowski (5–1), kuris jau yra įsirašęs pergalę BRAVE CF organizacijoje, kai iškovojo debiutinę pergalę BRAVE CF 95 turnyre.
2016 m. įkurta BRAVE Combat Federation yra sparčiausiai auganti MMA organizacija pasaulyje, siekianti paversti mišrius kovos menus iš renginių organizavimo verslo į visapusišką sporto ekosistemą. Siekdama suteikti kovotojams visame pasaulyje platformą, kurioje jie galėtų parodyti savo talentą, BRAVE CF surengė daugiau nei 100 renginių rekordiškai dideliame 38 šalių skaičiuje.
Organizacija gali pasigirti didžiausia pasaulyje MMA plėtros programa, kurioje dalyvauja daugiau nei 900 kovotojų iš 90 šalių, remiančia sportininkus nuo pradedančiųjų iki profesionalių žvaigždžių. BRAVE CF aktyviai remia pastangas, kad MMA sporto šaka gautų „SportsAccord“ pripažinimą ir galbūt būtų įtraukta į olimpines žaidynes.
Unique & Talented Martial Artists (UTMA) yra pirmaujanti kovos menų organizacija Lietuvoje, įkurta 2022 m. Nuo pirmojo renginio UTMA surengė 15 veiksmo kupinų šou, kuriuose dalyvavo geriausi šalies talentai. Pabrėždama savo augimą, UTMA surengė buvusio WBA pasaulio čempiono Eimanto Stanionio pirmąją profesionalią bokso kovą Lietuvoje. Turėdama misiją vienyti gerbėjus, remti kovotojus ir bendradarbiauti su nacionalinėmis federacijomis, UTMA toliau kelia kovos menų populiarumą visoje šalyje.