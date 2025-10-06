Atidaryta WIDEN arena – naujas sporto ir bendruomenės traukos centras Vilniuje

„Norėjome sukurti vietą, kuri sujungtų mylinčius sportą bei įkvėptų judėti ir bendrauti. WIDEN – tai ne tik treniruočių vieta. Tai erdvė, kurioje užsimezga bendruomenės, auga draugystės ir gimsta naujos idėjos. Mūsų tikslas – kad kiekvienas, kuris čia ateina, jaustųsi laukiamas“, – sakė arenos idėjos autorius Aistis Šlajus.
Atidarymo renginyje dalyvavęs Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič pabrėžė, kad tokie projektai keičia sostinės priemiesčių veidą:
„Džiaugiuosi, kad priemiestinėse teritorijose, kurios sulaukia vis daugiau gyventojų, realizuojami tokie projektai, ir kad toliau sėkmingai bendradarbiaujame su verslu. Tokie projektai kaip „WIDEN“ arena įrodo, jog partnerystė tarp savivaldybės ir investuotojų vyksta sklandžiai ir duoda puikių rezultatų. Vilniaus rajonas vis labiau tampa patrauklia vieta sporto, laisvalaikio ir kitų panašių erdvių investicijoms. Ypatingai džiugu, kad ši erdvė sukurta žmonių, kurie myli tai, ką daro.“
Atidaryme – sporto ir verslo pasaulio veidai
Atidarymo šventėje netrūko žinomų vardų – čia lankėsi šachmatų didmeistrė ir Seimo Pirmininko pavaduotoja Viktorija Čmilytė-Nielsen, su kuria svečiai turėjo galimybę sužaisti šachmatų simultano partiją.
Tarp svečių buvo ir „Artea“ banko generalinis direktorius Vytautas Sinius, „Insitus“ vadovas Martynas Aniulis, Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas bei kiti garbingi svečiai.
Po sveikinimo kalbų įvyko simbolinis atidarymo juostos kirpimas, prie kurio prisidėjo projekto iniciatoriai, rėmėjai ir partneriai.
Atidarymo proga surengtas ir kviestinių svečių teniso turnyras, kuriame savo jėgas išbandė tiek profesionalūs sportininkai, tiek jaunieji talentai. Į kovą aikštelėje stojo ir buvęs krepšininkas Linas Kleiza, žurnalistas Tomas Langvinis, dainininkas Tadas Juodsnukis bei kiti.
Daugiau nei sportas
Arenos kūrėjų tikslas – ne tik skatinti aktyvų gyvenimo būdą, bet ir kurti naują Vilniaus rajono bendruomeniškumo centrą, kur sportas tampa socialiniu tiltu tarp kartų ir profesijų.
WIDEN arenoje įrengtos keturios modernios teniso aikštelės, atitinkančios profesionalių varžybų standartus, veikia didžiausia Lietuvoje stalo teniso stacionari erdvė, įkurta šachmatų akademija, kurioje planuojamos treniruotės, turnyrai bei edukacinės veiklos vaikams ir suaugusiems.