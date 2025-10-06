Dar neregėta regbio drama: „Pietinia derbyje“ nugalėtojas paaiškėjo po pratęsimo

Nors čempiono titulą gynęs „Baltrex-Šiaulių“ klubas šiame sezone atrodė gerokai solidžiau ir užtikrintai laimėjo tarpusavio akistatą reguliariajame sezone, nelengvai į pusfinalį prasibrovęs „Vairas-Kalvis-Jupoja“ paneigė visas prognozes ir išplėšė įspūdingą pergalę po dviejų pratęsimų 21:18 (6:3, 12:15).
„Vairiečiai“ rungtynes pradėjo kiek aktyviau, bet pirmajame kėlinyje komandos taškus pelnė tik baudų smūgiais. 11-ą minutę „Vairą“ į priekį išvedė Kęstutis Marcišauskas.
Po dar 15 min. tas pats K. Marcišauskas dar vienu tiksliu spyriu iš toliau nei 40 m padvigubino savo ekipos persvarą (6:0). Kėlinio pabaigoje pirmuosius tris taškus „Baltrex-Šiauliams“ pelnė Arnas Prielaidas.
Antrojo kėlinio pradžioje „Vairo“ žaidėjas Domas Kungys pelnė pirmąjį rungtynių žeminimą, o K. Marcišauskas pridėjo dar du taškus realizacijos smūgius (13:3). Kėlinio viduryje savo pirmu žeminimu atsakė ir „Baltrex-Šiauliai“, kai pasižymėjo Emilis Mikalauskis (13:8). Dar po kelių minučių A. Prielaidas įveikė varžovų gynybą ir išvedė „Baltrex‘ą“ į priekį 15:13.
Likus žaisti apie 10 min., „Vairas-Kalvis-Jupoja“ išnaudojo kiekybinį pranašumą ir po Ugniaus Pociaus žeminimo vėl susigrąžino teigiamą rezultatą (18:15). Paskutinėmis antrojo kėlinio akimirkomis A. Prielaidas baudos smūgiu išplėšė lygiąsias ir rungtynių baigtį nukėlė į pratęsimą.
Pratęsimo pirmoje pusėje nei vienai komandai pasižymėti nepavyko. Tuo tarpu likus žaisti 5 min. iki pratęsimo pabaigos, „Vairas“ išprovokavo varžovų pražangą, o Airidas Garbunovas tiksliu baudos smūgiu išvedė savo komandą į priekį 21:18. Tai buvo pergalingi taškai, nes per likusį laiką „Baltrex-Šiauliams“ išsigelbėti nepavyko.
„Neatsimetu ar yra tekę žaisti ilgesnį regbio mačą. Paskutinėmis minutėmis šaukėme vienas ant kito, kad nesustotume, laikytume kamuolį, gintumėmės, judėtume. Net po tikslaus paskutinio baudos smūgio žinojau, kad bus sunku. Manau, kad pergalę lėmė susikaupimas, disciplinos laikymasis. Visa komanda kovojo iš paskutiniųjų jėgų“, – sakė „Vairo“ žaidėjas Žilvinas Kungys.
„Sunku pasakyti, ko pritrūko. Po lengvos pergalės prieš savaitę, daugelis žaidėjų į aikštę išėjo nepasiruošę tokiai kovai. Labiau mane nustebino ne varžovų žaidimas, o mūsų pačių kažkoks nenoras žaisti. Leidome varžovams daryti ką nori“, – pabrėžė „Baltrex-Šiaulių“ veteranas Mindaugas Grigas.
Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti K. Marcišauskas ir Armandas Stebrovičius („Baltrex-Šiauliai“).
Finale šeštadienį „Vairas-Kalvis-Jupoja“ susitiks su šiame sezone dar nepralaimėjusia „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) ekipa. Istorinio triumfo siekianti „Livonia“ ekipa pusfinalyje namuose 39:26 (27:12) įveikė Kauno „Ąžuolą“.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo kauniečiai, jau pirmosiomis minutėmis surengę rezultatyvią ataką (7:0). Deja, bet tuomet iniciatyvą perėmė šeimininkai, kurie ėmė rengti vieną tikslią ataką po kitos ir nutolo net 27:7. Viltis „Ąžuolui“ atgaivino Pauliaus Suginto žeminimas kėlinio pabaigoje (12:27).
Antrojo kėlinio pradžioje „Baltic XL-Livonia“ pelnė dar du žeminimus ir praktiškai išsprendė rungtynių baigtį (39:12). Kovingumą pademonstravę „Ąžuolo“ regbininkai dar sugebėjo atsakyti dviem žeminimais, tačiau visiškai atkurti intrigą pritrūko laiko.
„Pasirodymas nebuvo blogas. Žinoma, rezultatas kalba pats už save, bet įsivėlėme į emocinį sūkurį, keitėmės žeminimais, bet po keleto praleistų atakų pradėjome per daug skubėti. Galbūt perdegimas ir buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis“, – kalbėjo vienas „Ąžuolo“ lyderių Tautvydas Krasauskas.
Geriausiais žaidėjais pripažinti Mikelis Jurevičs („Baltic XL-Livonia“) ir Eimantas Bagarauskas („Ąžuolas“).
Baltijos regbio „Top“ lygos finalai vyks šeštadienį, spalio 11 dieną Šiaulių regbio stadione.
Taip pat tęsiasi kovos ir dėl Baltijos regbio „Top“ lygos Iššūkio taurės. Savaitgalio rungtynėse Vilniaus „Geležinis vilkas“ išvykoje 38:26 (19:19) pranoko „Kekava-Miesnieki-Ala Lignea“ (Latvija) ekipą.
Latvijos ekipa sezoną jau baigė užimdama septintą vietą, o dėl penktos pozicijos bei Iššūkio taurės sekmadienį „Geležinis vilkas“ namuose susitiks su „Šiaulių-Exto“ ekipa.
