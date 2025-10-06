Lietuvos šaulių nuotykiai Kipre – lūžęs šautuvas ir du medaliai

„Tikrai geros varžybos visiems penkiems Lietuvos šaudymo į skriejančius taikinius atstovams. Ypač džiaugiuosi už Gabiją, kuri veržiasi į pasaulinį moterų šaulių elitą. O Virgilijus darsyk įrodė savo klasę, nepaisydamas nesklandumų“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas Laurynas Jucius.
Pirmiausia penki Lietuvos atstovai spalio 2–3 dienomis stojo į kovą su beveik 200 šaulių iš 29 valstybių dėl Kipro didžiojo prizo, pasaulio ir Europos taurių apdovanojimų „Compak Sporting“ rungtyje. FITASC „Compak Sporting“ rungtyje šaudoma į skriejančius taikinius tam pritaikytose aikštelėse, kai vienoje linijoje 3–5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.
V. Grybė, kuris pats treniruoja šaulius iš viso pasaulio savo „VG Shooting Academy“, užėmė antrąją vietą senjorų kategorijoje, numušęs 185 taikinius iš 200 ir vos vienu šūviu nusileisdamas taip pat savo akademiją turinčiam anglui Philipui Thorroldui. Bendroje įskaitoje V. Grybės rezultatas būtų 27-as. Didįjį Kipro prizą, pasaulio ir Europos taurių etapus šioje rungtyje laimėjo vienas geriausių pasaulio šaulių, vengras Jeri Tamas (195 taškai).
Bendroje įskaitoje Mantas Mačiunskas užėmė 59-ąją vietą (172 taškai), Mindaugas Džiugas – 71-ąją (164), Vladislavas Lemeševas – 82-ąją (157). Veteranų kategorijoje Vydūnas Mekšrūnas numušė 154 taikinius iš užėmė šeštąją vietą.
G. Stanislovaitytė per dvi „Compak Sporting“ varžybų dienas numušė 171 taikinį iš 200. Šis rezultatas leido jai aplenkti tituluotas latvių šaules ir moterų įskaitoje užimti ketvirtąją vietą. Pirmąją laimėjo prancūzė Lya Auvret (184).
Spalio 4–5 dienomis kalnuose šalia Limasolio laukė sudėtingesnė rungtis – sportingas. Konkurencija varžybose taip pat buvo didesnė – 234 dalyviai iš 25 šalių. „FITASC Sporting“ – tai prestižinė šaudymo į skriejančius taikinius rungtis, kurioje galima realizuoti visą šaulio sukauptą patirtį.
Didžiojo sportingo rungties dalyviai šaudo į skriejančius taikinius įvairaus reljefo teritorijoje, kurioje taikiniai suprojektuoti taip vadinamose linijose.
Kiekvienoje linijoje, kuri skiriasi ir reljefu ir taikinių įvairove, išdėstytos 4 šaudymo vietos su 25 taikiniais.
Skrydžių trajektorijos bei atstumai neribojami, o taikinio skrydis šauliui parodomas tik vieną kartą, treniruočių nebūna.
Tai – sudėtingesnė rungtis, nes taikinio laukiama neprisidėjus ginklo, o taikytis galima pradėti tik vizualiai pamačius skriejantį taikinį.
„Šaudėme kalnuose, skrydžių trajektorijos buvo labai sudėtingos. Be to, jau per pirmąją seriją sulužo mano varžybų šautuvas, teko šaudyti svetimu ginklu. Tai atsiliepė galutiniam rezultatui, tačiau iš esmės esu patenkintas“, – sakė V. Grybė, senjorų įskaitoje iškovojęs trečiąją vietą (169 taškai iš 200).
Senjorų varžybas vėl laimėjo anglas P. Thorroldas (177). Tarp veteranų V. Mekšrūnas užėmė 9-ąją vietą (127). G. Stanislovaitytė šioje rungtyje nedalyvavo.
Bendrosios įskaitos ir Kipro didžiojo sportingo prizo laimėtoju tapo tas pats vengras J. Tamas (187 taškai). M. Mačiunsko rezultatas (149) leido jam užimti 76-ąją vietą. M. Džiugas numušė 130 taikinių ir užėmė 123-iąją vietą.
„Smagu nuolat matyti Lietuvos vėliavą svarbiausiose vienos populiariausių pasaulyje šaudymo šakų varžybose. Taip pat džiugu, kad šalia mūsų šaudymo legendų jau pastebima ir jaunesnė karta, nuolat gerinanti savo rezultatus“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas L. Jucius.
Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas šaudymu į molinius balandžius, susideda iš įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios ekologiškos medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais. Šis sportas yra labai populiarus pasaulyje ir prieinamas labai plačiai auditorijai – šaulių amžiaus diapazonas labai platus – nuo 12 metų vaikų iki meistrų, kurie yra perkopę 75 metus.
Jau ateinantį savaitgalį Lietuvos sostinėje vyks Vilniaus didžiojo prizo varžybos pagal „Compak Sporting“ taisykles. Jose laukiame gausaus šaulių skaičiaus iš įvairių pasaulio valstybių ir atkaklios kovos dėl titulų bei vertingų prizų.