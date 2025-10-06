Vilniuje rengiamas UTMA turnyras, kuriam dėl Bahreino šeicho ryšių lipdoma prorusiška etiketė

Pilietinės iniciatyvos atstovai pateikė raštą, kuriame siekė atkreipti dėmesį į būsimo UTMA renginio peripetijas: „Kreipiamės norėdami atkreipti dėmesį į spalio mėnesį planuojamą turnyrą Vilniuje – UTMA „BRAVE CF 99“. Turnyro organizatorius – mažoji bendrija UTMA, data 2025/10/18, vieta: „TwinsBet“ arena.
Mūsų susirūpinimą kelia faktas, kad organizacija „BRAVE“, kurią įkūrė Bahreino šeichas Khalidas bin Hamadas Al Khalifa palaiko glaudžius ryšius su Rusijos, Baltarusijos sporto struktūromis. Tai rodo akivaizdūs faktai, kadangi jau po Krymo aneksijos 2014 metais, bei baltarusių Baltosios revoliucijos prieš A.Lukašenkos režimą 2020 metais, „BRAVE“ organizacija toliau organizuoja savo turnyrus šalyse agresorėse.
Pateikiame tai pagrindžiančius faktus: 2021.01.16 – „BRAVE CF 46“ turnyras Rusijos mieste Sočyje; 2021.06.04 „BRAVE CF 51“ – turnyras Baltarusijoje, Minske; 2021.11.06 „BRAVE CF 55“ turnyras Rusijoje, Rostove prie Dono.
Šių valstybių sporto organizacijos yra neatsiejamos nuo jų autoritarinių režimų, kurie remia ir vykdo agresiją prieš Ukrainą. Apie „BRAVE“ iki šiol palaikomus šiltus ryšius su šiomis šalimis rodo ir esami „veikiantys“ šios organizacijos kovotojai, kurių didžioji dalis šioje organizacijoje rusų tautybės, bei čempionai iš Rusijos: „BRAVE“ čempionas Eldaras Eldarovas, Romanas Bogatovas, Kamilas Mogamedovas, Muradas Guseinovas, Rasulas Magomedovas.
Mes, lietuviai, nuosekliai remiame Ukrainą ir aiškiai pasisakome prieš Rusijos bei Baltarusijos karinę agresiją. Todėl manome, jog renginių organizavimas su organizacijomis, bendradarbiaujančiomis su agresoriaus sporto institucijomis prieštarauja mūsų kaip valstybės pozicijai, silpnina mūsų tarptautinį įvaizdį, suteikia agresorių institucijomis papildomos legitimizacijos.
Atsižvelgdami į tai kviečiame išsiaiškinti, kuri iš nacionalinių Lietuvos kovos menų federacijų sankcionavo šias varžybas, tokiu būdu pažeisdama Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijos rekomendacijas – užtikrinti, kad Lietuvoje rengiami sporto projektai ir turnyrai nebūtų susiję su agresorių struktūras remiančiomis organizacijomis, tokiomis, kaip „BRAVE“.