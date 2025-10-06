Vilniuje policijai rimtai įkliuvo boksininkas ir olimpinis prizininkas Evaldas Petrauskas

Policijos suvestinėje tikinama, kad „rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.“
Boksininkas buvo sulaikytas kartu su dar 7 vyrais.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 259 str. 1 d. – „neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“. Garsusis sportininkas gali būti nubaustas ir 2 metų laisvės atėmimu.
2012 metų Londono olimpinių žaidynių svorio kategorijoje iki 60 kg E.Petrauskas iškovojo bronzos medalį. Oficialiai boksininko mėgėjo karjerą lietuvis baigė 2019 metais.
E.Petrauskas yra apdovanotas Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius“ (2012), Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Už sporto pergales“ (2009, 2010, 2012, 2015), Lietuvos bokso federacijos garbės ženklu „Už nuopelnus boksui“ (2012). 2017 metais jis buvo pripažintas geriausiu Lietuvos boksininku.