„Garliavos“ rankininkių varžovė bus su nuotykiais į antrąjį etapą patekusi Nyderlandų komanda

„Garliava“ teisę žaisti antrajame etape iškovojo įtikinamai nugalėjusi „Kumanovo“ komandą iš Šiaurės Makedonijos. Garliavietės namie laimėjo pirmąsias rungtynes 32:25, o praėjusį savaitgalį išvykoje pralaimėjo mažesniu skirtumu 31:32.
„Fortes“ ekipa į antrąjį etapą pateko su nuotykiais. Prieš pirmojo etapo dvikovą tarp „Fortes“ ir Hoiviko H71 komandos iš Farerų Salų, klubų vadovai susitarė, kad abejos rungtynės rugsėjo 26 ir 27 dienomis bus žaidžiamos Farerų Salose. Tačiau dėl blogo oro Venlo rankininkės negalėjo laiku atskristi į Farerų Salas ir jose nusileido tik rugsėjo 27-osios rytą.
Klubų vadovai susitarė ir gavo EHF leidimą žaisti tik vienerias rungtynes, per kurias ir paaiškėjo kelialapio į antrąjį etapą savininkės. „Fortes“ per šias rungtynes beveik visą laiką atsiliko.
H71 ilgai pirmavo apie penkių įvarčių skirtumu, o likus žaisti pusantros minutės farerietės dar buvo priekyje trimis įvarčiais 35:32. Tačiau olandėms užteko laiko, kad išlygintų rezultatą 35:35. Po to komandos žaidė pratęsimą, per kurį truputį stipresnė buvo „Fortes“ ekipa, šventusi pergalę 40:39.
Nyderlandų komandą dukart išgelbėjo Elisa Marsman. Ji įmetė lemiamą baudinį antrojo kėlinio pabaigoje, o paskui pasižymėjo taikliu metimu nuo septynių metrų linijos ir paskutinėmis pratęsimo akimirkomis.
Iš viso Marsman pelnė 9 įvarčius ir buvo rezultatyviausia „Fortes“ žaidėja. Po 6 įvarčius įmetė Robin Grooten ir Lynn Kuipers.
Apie 100 tūkstančių gyventojų turinčiame Venlo mieste, esančiame prie pat Vokietijos sienos, veikiantis klubas tarp Nyderlandų moterų rankinio lyderių įsiterpė neseniai. Venlo rankininkės 2022 ir 2024 metais tapo Nyderlandų čempionėmis, 2023 metais iškovojo šalies taurę, bet šių metų pavasarį prarado stipriausios šalies komandos vardą.
Praėjusį sezoną „Fortes“ šalies pirmenybėse užėmė trečiąją vietą, o šalies čempione pirmą kartą netikėtai tapo Veldo „JuRo Unirek“ (VZV) ekipa.
Šį sezoną Nyderlandų lygoje sužaistos keturių turų rungtynės. „Fortes“ per jas iškovojo tris pergales ir su dar trimis komandomis dalijasi antrąją vietą. Visas ketverias rungtynes laimėjo tik Kvintsheulio „Quintus“ ekipa.
Europos turnyruose „Fortes“ geriausiai pasirodė 2023–2024 metų sezone, kuriame pateko į Europos taurės ketvirtfinalį. Kelią į pusfinalį Venlo rankininkėms užkirto Michalovcų „Iuventa“ iš Slovakijos.
Dauguma „Fortes“ žaidėjų yra olandės arba vokietės iš netoli sienos esančių kaimyninės šalies miestų.
Europos taurės antrajame etape taip pat žais „Kobierzyce“ komanda, kurioje rungtyniauja Lietuvos rinktinės rankininkė Aušra Arciševskaja. „Kobierzyce“ susitiks su „Sao Pedro do Sul“ iš Portugalijos.
Kobiežicų rankininkės pirmajame etape pranoko Stambulo „Uskudar“ ekipą. „Kobierzyce“ pirmąsias rungtynes namie pralaimėjo 32:31, bet praėjusį sekmadienį išvykoje sugebėjo laimėti didesniu skirtumu 34:31.
Antrojo etapo rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 8–9 ir 15–16 dienomis. Ir „Garliava“, ir „Kobierzyce“ pirmąsias rungtynes žais namie.
Šią savaitę į kovą Europos taurės turnyre stos dvi Lietuvos vyrų rankinio komandos. Europos taurės antrajame etape Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ kovos su Švaco „Tirol“ iš Austrijos, Vilniaus „Šviesa“ – su Zaporižės „Motor“ iš Ukrainos. Pirmosios rungtynės vyks spalio 11 dieną, atsakomosios – spalio 18 dieną. Vilniečiai pirmąsias rungtynes žais namie, klaipėdiečiai – Austrijoje. Beje, atsakomąsias rungtynes „Motor“ klubas rengs Slovakijos mieste Michalovcuose.