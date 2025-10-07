I. Konovalovas vadovaus „Energus“ komandai: „Dviračių sporto proveržis Lietuvoje – įmanomas“

I. Konovalovas, buvęs profesionalas, startavęs aukščiausio lygio „WorldTour“ komandose, „Giro d’Italia etapo nugalėtojas, sako, kad šiandien visas savo žinias, patirtį ir energiją nukreips į pagrindinį „Energus“ dviračių komandos tikslą – dviračių sporto ekosistemos formavimą ir stiprinimą Lietuvoje.
„Ateinu su didžiuliu entuziazmu ir jausmu, kad drauge su „Energus“ tikrai galime daug nuveikti. Komandos vizija ir ambicija mane sužavėjo – turime aiškią penkerių metų strategiją, kurią įgyvendinus pokytis Lietuvos dviračių sporte būtų unikalus. Mane motyvuoja tai, kad su šia komanda, kurioje šiandien dirba apie 20 žmonių, galime pasiekti aiškių ir apčiuopiamų rezultatų“, – sako naujasis komandos vykdomasis direktorius.
Verslininkas, komandos įkūrėjas Povilas Šidlauskas apie šį žingsnį sakė, kad „versle ir sporte dėsniai tie patys – norint pasiekti aukštų rezultatų, pirmiausia reikia suburti stiprią, motyvuotą ir patikimą vadybos komandą. Jau šio sezono pradžioje mačiau, kad atėjo laikas į komandą pakviesti rimtą vadovą. Labai džiaugiuosi, kad prie mūsų ambicingos komandos prisijungė tokio lygio vadovas. Tikiu, kad profesionali Ignato patirtis, sąžiningumas ir didelis noras prisidėti prie proveržio mūsų komandos rezultatus pakels į naują lygį“.
Proveržis – įmanomas
Pasak I. Konovalovo, šiandien dviračių sporto populiarumas sparčiai auga, užtenka pažiūrėti į milžiniškais mastais didėjantį mėgėjų skaičių. Tačiau kuriant sporto ekosistemą svarbi kiekviena dalis, o jos viršūnėje visada yra profesionalūs sportininkai.
„Esu atstovavęs skirtingo lygio – „WorldTour“, „ProConti“ bei kontinentines – komandas, todėl per savo karjerą aiškiai mačiau, kad net su mažesniais biudžetais sporte įmanoma pasiekti proveržį. Kai šiandien girdžiu, kad neturime talentų, aš nesutinku. Kaip sakydavo mano tėtis, ilgametis treneris, išugdęs ne vieną dviračių sporto talentą – atradus bent vieną jaunuolį, kuris gimęs būti dviratininku, per trejus metus, kryptingai dirbant, iš jo galima išauginti pasaulio čempioną. Jo žodžiai tikri ir aš tuo tikiu. Didžiausias iššūkis šiai
dienai yra finansavimas – jei mumis patikės daugiau žmonių, organizacijų, ledai pajudės“, – sako Ignatas.
Ignato prioritetinių darbų sąraše – į „Energus dviračių komandą“ pritraukti bent vieną Europoje stiprų sportininką, iš kurio galėtų mokytis jaunimas ir kuris rodytų pavyzdį bei padėtų siekti aukštų rezultatų komandai. Toliau – ambicingo sporto kalendoriaus formavimas, komandos finansinis proveržis ir partnerysčių stiprinimas.
Staigi plėtra
2025-ųjų metų sezoną „Energus“ komanda pasitiko su 11 perspektyvių dviratininkų iš Lietuvos ir Latvijos, sportininkams buvo suteikti nauji dviračiai, atnaujintas auto parkas, įkurta ir komandos sporto bazė. Tais pačiais metais komanda Vilniuje, Pilaitėje, atidarė analogo šalyje neturinčią modernią „Energus“ talentų akademiją, kurios veikla šiandien smarkiai plečiasi.
„Šiuo metu mūsų akademijoje sportuoja 50 vaikų, juos prižiūri du treneriai, o susidomėjimas auga kiekvieną savaitę. Mūsų tikslas – iki kitų metų pradžios suburti dar 2–3 naujas vaikų grupes ir prie komandos prijungti papildomą trenerį. Veikiame mažiau nei metus, bet poreikiui augant, jau šiandien dvigubai plečiame sporto bazės patalpas nuo 150 iki 320 kv.m. Taip sudarysime dar geresnes sąlygas sportuoti vaikams, plėsime technines patalpas dviračių saugojimui ir mechaniko darbo vietai. Mūsų vizija – tapti multifunkcine erdve vaikams, sportininkams ir visai dviračių sporto bendruomenei“, – apie akademijos planus pasakojo Povilas Šidlauskas.