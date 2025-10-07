Jaunieji Lietuvos „RS Feva“ jachtų klasės buriuotojai – Europos stipriausiųjų gretose

Benas Šapkinas ir Mykolas Leipus (Elektrėnų savivaldybės sporto centras) „RS Feva“ Europos taurės formate po septynių etapų, vykusių Prancūzijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje ir kitur, surinko daugiausiai taškų bei iškovojo pirmąją vietą. „RS Feva“ Europos taurės laimėjimas pirmą kartą atkeliauja į Lietuvą. „RS Feva“ Europos čempionate ši įgula bendroje įskaitoje užėmė 5 vietą tarp 104 dalyvių, o vaikinų įskaitoje iškovojo bronzos medalius.
„Tai buvo mūsų svajonė nuo pirmųjų varžybų. Po tiek metų darbo pagaliau pasiekėme šį lygį – ne tik atsilaikyti prieš britus ir italus, bet ir juos aplenkti,“ – sakė Benas Šapkinas.
Mykolas Leipus pridūrė: „Šis sezonas buvo ilgas ir reikalavo daug disciplinos. Kiekvienas startas, kiekviena klaida mokė mus tapti geresniais. Bronza Europos čempionate – tai ne tik apdovanojimas, bet ir įrodymas, kad Lietuvos jaunimas gali būti tarp pajėgiausių Europos įgulų.“
Paminėtina, kad Europos taurės serijoje plaukusi vairininko Mariaus Timofejevo ir jūreivių Viliaus Cancingerio bei Martyno Dabravalskio įgula pateko į stipriausiųjų dešimtuką ir užėmė 7 vietą.
Ema Raudytė ir Vilius Cancingeris (Nidos sporto mokykla / Vilniaus vaikų buriavimo mokykla (GVK)) pateko į Europos čempionato auksinį laivyną ir kelis kartus finišavo tarp dvidešimties geriausiųjų. Bendroje įskaitoje ši įgula užėmė 43 poziciją.
„Pirmą dieną buvo jaudulio, bet vėliau tiesiog pradėjome mėgautis buriavimu. Gardoje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas skaityti vėją,“ – sakė Ema.
Prie rinktinės sėkmingai prisijungusi Asta Aperavičiūtė, įguloje kartu su Auguste Žukauskaite (Elektrėnų savivaldybės sporto centras), sidabriniame laivyne finišavo net tris kartus tarp penkių geriausių, o tarp merginų užėmė antrą vietą. Treneriai pabrėžė šios įgulos ramų ir analitinį stilių, kuris rodo bręstantį profesionalumą. Bendroje galutinėje įskaitoje įgula užėmė 56 poziciją (4 pozicija sidabriniame laivyne).
Čempionato debiutantai Marius Timofejevas su Martynu Dabravalskiu (Vilniaus vaikų buriavimo mokykla (GVK)), Rimgailė Kregždytė su Rugile Bedalyte (Vilniaus vaikų buriavimo mokykla (GVK)/ Nidos sporto mokykla) bei Joris Laukaitis su Ugne Šilkūnaite (Vilniaus vaikų buriavimo mokykla (GVK)/ Elektrėnų savivaldybės sporto centras) rodė puikią kovinę dvasią ir įgijo vertingos patirties startuodami tarp daugiau nei šimto stipriausių Europos komandų. Galutinėje bendroje įskaitoje šios komandos pasidalino 76, 93 bei 96 pozicijas (24, 41 ir 44 pozicija sidabriniame laivyne).
Pasiruošimas čempionatui vyko jungtinėse stovyklose Mrągowe (Lenkijoje) ir Riva del Garda, kur kartu dirbo Lietuvos ir Lenkijos treneriai. Treniruočių procesą koordinavo treneriai Stanisław ir Marcin Mickiewicz (Lenkija), Antanas Juodsnukis, Saulius Veselauskas, Rimvydas Rimdžius. Mūsų olimpietė Viktorija Andrulytė dalinosi su „RS Feva“ rinktine savo buriavimo Gardos ežere patirtimi. Ji didelį dėmesį skyrė akvatorijai, vėjo strategijai ir motyvacijai siekti pergalių. Rinktinės treneris Darius Gerasimavičius pabrėžė, kad rinktinės tikslas – ne tik laimėti, bet ir kurti sistemą, kurioje jaunimas gali augti iki Europos ir pasaulio lygio.
Jaunųjų sportininkų dalyvavimą Europos čempionate ir „RS Feva“ Europos taurės serijų varžybose užtikrino Elektrėnų savivaldybės sporto centras, Neringos sporto mokykla, Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“, Lietuvos buriuotojų sąjunga, Lietuvos „470“ jachtų asociacija, Nacionalinė buriavimo akademija. Taip pat sportininkų tėvai, rėmėjai ir geradariai.
„RS Feva“ Europos čempionatas Gardos ežere, Italijoje, vyko spalio 1–4 dienomis. Pilnus čempionato auksinio laivyno rezultatus galima rasti čia, sidabrinio laivyno – čia. Europos taurės serijos rezultatai – čia.