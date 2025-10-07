V. Gaubas pralaimėjo po neutralia vėliava pasislėpusiam rusui ir dabar turės laiko poilsiui

Abi tenisininkai anksčiau nebuvo susitikę turnyruose, o rusas aukščiausiai ATP reitinge buvo 2023-siais, kai buvo pakilęs iki 142-osios pozicijos.
V. Gaubui už šį mačą atiteko 1890 eurų premija.
Į Ispaniją jis atvyko po dviejų sėkmingų turnyrų Portugalijoje, kur Lisabonoje iškovojo trečiąjį karjeros „Challenger“ trofėjų, o Bragoje krito tik finale.
Laimėti ATP taškai jam gali padėti pakilti kitą savaitę iki 130-osios vietos.
Kol kas kituose turnyruose V.Gaubas nežada dalyvauti, tad turės apie tris savaites poilsio.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181 250 eurų.