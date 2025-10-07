Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

V. Gaubas pralaimėjo po neutralia vėliava pasislėpusiam rusui ir dabar turės laiko poilsiui

2025 m. spalio 7 d. 17:32
Lrytas.lt
Ispanijos Valensijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Copa Faulcombridge by Marcos Automocion“ teniso turnyre pirmojo etapo neperžengė 20-metis lietuvis Vilius Gaubas (ATP-143). Mūsiškis per 2 valandas 14 minučių 2:6, 6:4, 3:6 pralaimėjo po neutralia vėliava pasislėpusiam rusui 28 metų Ivanui Gachovui (ATP-288).
Daugiau nuotraukų (2)
Abi tenisininkai anksčiau nebuvo susitikę turnyruose, o rusas aukščiausiai ATP reitinge buvo 2023-siais, kai buvo pakilęs iki 142-osios pozicijos.
V. Gaubui už šį mačą atiteko 1890 eurų premija.
Į Ispaniją jis atvyko po dviejų sėkmingų turnyrų Portugalijoje, kur Lisabonoje iškovojo trečiąjį karjeros „Challenger“ trofėjų, o Bragoje krito tik finale.
Laimėti ATP taškai jam gali padėti pakilti kitą savaitę iki 130-osios vietos.
Kol kas kituose turnyruose V.Gaubas nežada dalyvauti, tad turės apie tris savaites poilsio.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181 250 eurų.
TenisasVilius Gaubas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.