Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl Mindaugo Kiero mirties

Įvertinęs tyrimo metu surinktus duomenis, gautas specialistų išvadas prokuroras konstatavo, kad vyras žuvo įvykus nelaimingam atsitikimui.
Ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti buvo pradėtas po to, kai šių metų rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone, Šventosios upėje priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai–gelbėtojai rado Mindaugo Kiero kūną.
Tyrimo metu nustatyta, kad tą dieną Mindaugas Kieras su draugais ir šeima plaukė baidarėmis Šventosios upe. Kavarsko seniūnijoje sustojus pailsėti, vyras ėmė šokinėti nuo medinio bokštelio į upę. Po vieno šuolio jis išnėrė tik trumpam, vėl paniro ir srovės buvo nuneštas. Jo kūną gelbėtojai surado daugiau nei po valandą trukusių paieškų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai, tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Arvydas Miečius.
Atlikus teismo medicinos tyrimą gauta specialisto išvada, kad vyras, šuolio į vandenį metu patyręs sunkias galvos ir stuburo traumas, nuskendo. Nenustačius duomenų, kad Mindaugas Kieras būtų tapęs nusikalstamos veikos auka, kad nelaimę būtų sąlygoję kitų asmenų veiksmai, o įvykis vertintinas kaip nelaimingas atsitikimas, šiandien priimtu prokuroro A. Miečiaus nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas.