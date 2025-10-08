Beveik 30-ies šalių kalnų slidininkai Druskininkuose varžysis dėl pasaulio reitingo taškų

„Snow arenoje“ bus kovojama ir dėl FIS reitingo taškų, kurie gali lemti patekimą į 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes. Todėl varžybos į Lietuvą priviliojo daugiau negu 150 kalnų slidininkų iš beveik 30-ies pasaulio valstybių.
Pirmajame Lietuvos taurės varžybų etape startuos ir septyni mūsų šalies atstovai.
„Druskininkuose vyksiančios varžybos yra išskirtinės, nes tai – pirmosios šio sezono varžybos. Į jas atvyksta daug šalių jaunų sportininkų, norinčių iškovoti pirmuosius FIS reitingo taškus karjeroje. Šie taškai vėliau leidžia startuoti iš geresnių pozicijų. Labai svarbu tai, kad šis sezonas yra olimpinis ir varžybose „Snow arenoje“ galima kvalifikuotis į Milano-Kortinos olimpinių žaidynių slalomo rungtį. Tai lėmė įspūdingą varžybų dalyvių geografiją“, – sakė Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos kalnų slidinėjimo komiteto projektų vadovas Artūras Bikulč.
„Snow arenoje“ varžysis ne tik pasaulyje kalnų slidinėjimo madas diktuojančių Europos valstybių – Italijos, Slovėnijos, Norvegijos, Vokietijos atstovai – bet ir sportininkai iš kitų žemynų. Iš už Atlanto atvyksta Meksikos ir Čilės kalnų slidininkai, iš tolimosios Azijos – Kinijos, Mongolijos, Tailando, Taipėjaus bei Saudo Arabijos rinktinės.
Į geriausių pasaulio uždarų slidinėjimo trasų penketuką patenkanti „Snow arena“ pastaruoju metu sulaukia didžiulio kalnų slidininkų antplūdžio iš viso pasaulio. Druskininkuose treniruočių stovyklas nuolat organizuoja stipriausios pasaulio rinktinės.
Garsiausia Druskininkuose reguliariai besitreniruojanti kalnų slidininkė – 2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių slalomo rungties nugalėtoja, daugkartinė pasaulio čempionė ir prizininkė slovėnė Petra Vlhova.
„Esame viena pagrindinių uždarų kalnų slidinėjimo trasų ir treniruočių bazių Europoje ir vieninteliai tokie visame mūsų regione.
Arčiausiai mūsų panašios trasos yra įrengtos Vokietijoje ir Norvegijoje. Atsižvelgdami ir įsigilindami į kalnų slidininkų poreikius, trasą nuolat atnaujiname ir specialiai pritaikome profesionaliems sportininkams.
Įvertinę tai, treniruočių stovyklas Druskininkuose nuolat organizuoja ne tik pasaulio lyderės, tokios kaip Šveicarijos, Italijos, Austrijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Skandinavijos šalių rinktinės, bet ir nuolat atvyksta kalnų slidininkai iš JAV, Kanados, Japonijos ir kitų tolimųjų valstybių“, – teigė „Snow arenos“ vadovas Aivaras Kadziauskas.
„Snow arenoje“ šiais metais bus rengiamos ir dar vienos tarptautinės varžybos. Lapkričio 4–5 d. Druskininkuose vyks Baltijos šalių kalnų slidinėjimo taurės varžybos.