Karjeros pabaiga palauks: Tysonas Fury sugrįš į bokso ringą

T. Fury promoteris (red. – žmogus, besirūpinantis boksininko kovomis ir jo populiarinimu) Frankas Warrenas interviu „DAZN News“ paskelbė, kad jo klientas bokso ringe turės dar vieną kovą 2026 metais.
„Kalbėjausi su juo praėjusią savaitę, jis pasakė, kad sugrįš ir kausis kitais metais, – teigė F. Warrenas. – Jis tai nori padaryti.“
„Šie metai jam buvo labai užimti. Jis, aišku, šiemet nekovojo, bet, kai visi matėme, apie jį buvo kuriamas dokumentinis filmas. Jis su „Netflix“ filmuoja „At Home with the Fury's“. Jis turi pabaigti dar vieną dokumentinį, dar yra kitų dalykų. Jis to nori, jis man kategoriškai yra pasakęs, kad nori kautis kitais metais. Taigi, atsisėsim ir pamatysim“, – teigė sporto funkcionierius.
37-erių T. Fury per savo profesionalaus boksininko karjerą yra dalyvavęs 37 kovose, iš jų 34 laimėjęs (24 nokautai). Dvi kovas jis pralaimėjo, abi jos – paskutiniosios dvi prieš Oleksandrą Usyką. Po antrosios iš jų britas ir paskelbė apie savo karjeros pabaigą.
Planuojamas T. Fury oponentas – 36-erių britas Anthony Joshua.