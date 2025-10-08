Net trys lietuviai pretenduoja patekti į NHL

„Eliteprospects“ mano, kad žaidėjus reiktų skirstyti į keturias grupes. „A“ krepšeliui jie priskyrė potencialius pirmo rato šaukimus, „B“ – antro trečio rato galimus šaukimus, „C“ krepšeliui priskirti vidurinieji biržos šaukimai ir „W“ krepšelyje liko potencialūs paskutinieji šaukimai arba dėmesio verti ledo ritulininkai.
Ekspertai mano, jog lietuvis 17-metis Simas Ignatavičius, yra priskiriamas „B“ krepšeliui ir yra vertas šaukimo antrajame – trečiajame rate arba nuo 33 iki 64 šaukimo. Lietuvis, kuris, beje, gimė JAV ir kol kas turi dvi pilietybes, nuo 2020-ųjų metų rungtyniauja Šveicarijos Ženevos „Future Hockey“ klubo sistemoje, o šio sezono pradžioje pasirašė dvejų metų kontraktą su aukščiausiame Šveicarijos lygyje žaidžiančia Ženevos „Geneve – Servette“ HC ekipa.
Praėjusiame sezone elitinėje jaunimo U-20 amžiaus lygoje vilnietis S.Ignatavičius per 52 rungtynes pelnė 26 įvarčius, atliko 31 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 57 taškus.
Beje, pernai 16-metį S.Ignatavičių 17 rate, 254 šaukimu naujokų biržoje kvietė JAV stipriausios jaunimo lygos USHL Green Bay „Gamblers“ komanda, tačiau lietuvis liko pasiliko Šveicarijos ledo ritulio sistemoje.
Kitą kelią į elitinę pasaulio ledo ritulio lygą pasirinko tais pačiais, 2007 metais gimęs, jau 18-ąjį gimtadienį atšventęs Dovydas Jukna.
Kartu su S.Ignatavičiumi „Future Hockey“ sistemoje žaidęs klaipėdietis jau išbandė naujokų biržą ir pirmajame rate buvo pakviestas į Kanados Quebec Minor Junior Hockey League (QMJHL) „Rimouski Oceanics“ komandą. QMJHL lyga yra viena iš trijų Kanados jaunimo ledo ritulio sistemos CHL lygų, iš kurių atsiveria tiesus kelias į NHL. Tiesa, tik įrodžius savo pranašumus prieš mažiausiai 600 konkurentų tik vienoje lygoje iš trijų.
D.Juknai, kuris jau debiutinėse QMJHL lygos rungtynėse pelnė įvartį ir atliko du rezultatyvius perdavimus, konkretus šaukimas kitų metų biržoje neprognozuojamas. Lietuvio akcijos gali pakilti po sėkmingo sezono, todėl jis bus akylai stebimas. D.Jukna gavo vietą „W“ krepšelyje.
Praėjusiame sezone žaisdamas kartu su S.Ignatavičiumi, per 50 rungtynių pelnė 22 įvarčius, atliko 16 rezultatyvių perdavimų ir surinko 38 taškus.
Panašiu keliu kaip D.Jukna, dar vieną taką iš Elektrėnų į NHL gali nutiesti Mykolas Škadauskas, kuris irgi atsidūrė „W“ krepšelyje. Tais pačiais 2007-aisiais gimęs 18-metis Elektrėnų ledo ritulio mokyklos auklėtinis dėmesį į save atkreipė sėkmingu žaidimu Švedijoje ir Lietuvos jaunimo rinktinėse.
M.Škadauską, buvusio Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės kapitono Valdo Škadausko sūnų, šiais metais 3 rate 174 šaukimu Western Hockey League (WHL) pakvietė Lethbridge „Hurricanes“ jaunimo ledo ritulio klubas. Iš Elektrėnų į NHL su tarpinėmis stotelėmis jau yra išvykę Darius Kasparaitis (5 NHL šaukimas, Niujorko „Islanders“, 1992 metai) ir Dainius Zubrus (15 NHL šaukimas, Filadelfijos „Flyers“, 1996 metai).
M.Škadauskas dėl nedidelės traumos praleido trejas pirmąsias sezono rungtynes, o praėjusį savaitgalį debiutavo WHL lygoje dvejomis rungtynėmis, kuriose rezultatyvumo taškų nepelnė.
Lietuvis blizgėjo Lietuvos U-18 ir U-20 rinktinėse, kuriose praėjusiame sezone sužaidė 10 rungtynių, per kurias surinko 22 taškus (9 įvarčiai ir 13 perdavimų). Lietuvį taip pat siūloma įsitraukti į akiratį NHL skautams ir stebėti vis ateinantį sezoną.
„Toks skautų dėmesys lietuviams ledo ritulininkams labai malonus ir džiugina. Vyrukai pasiekė aukštą lygį, vaikinus jau stebi rimti specialistai, tačiau siekiant užsibrėžto tikslo laukia dar labai daug kantraus ir juodo darbo. Linkiu jaunimui daryti ką sako treneriai ir žingsnis po žingsnio eiti link svajonės“,- apie jaunuolių perspektyvas sakė pats praeityje NHL žaidęs ir į šią lygą iš Kanados jaunimo lygos patekęs asociacijos „Hockey Lietuva“ prezidentas Dainius Zubrus.
NHL naujokų birža vyks kitų metų birželio mėnesį.