Po olimpinio prizininko E. Petrausko sulaikymo dėl narkotikų – naujos detalės ir negailestingas Prokuratūros žingsnis

Prokuratūra po rezonansinio sulaikymo pateikė daugiau detalių apie E.Petrauską ir narkotikus. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė portalui 15min.lt pareiškė, kad įtarimai pareikšti ne tik E. Petrauskui, bet ir dar septyniems asmenims: keturiems vyrams ir trims moterims.
„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 8 asmenims, tarp jų – olimpiniam prizininkui Evaldui Petrauskui.
Visiems 8 įtariamiesiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, 4 iš jų – dar ir registracija policijos įstaigoje, o vienam – dokumento paėmimas“, – 15 min.lt pranešė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Policijos suvestinėje tikinama, kad „rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.“
Boksininkas buvo sulaikytas kartu su dar 7 žmonėmis – visi jie buvo 27–35 metų. Vienoje iš garažo spintų rastas maišelis su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Taip pat buvo rasti cigarečių pakelyje kristalai, kurie priskiriami narkotikams. Apie tai informavo Prokuratūra.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 259 str. 1 d. – „neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“.
„Žinoma, kad gailiuosi. Parūkiau, pagavo policija. Pripažįstu savo kaltę“, – portalui delfit.lt antradienį sakė E. Petrauskas.
Garsusis sportininkas gali būti nubaustas ir 2 metų laisvės atėmimu.
2012 metų Londono olimpinių žaidynių svorio kategorijoje iki 60 kg E.Petrauskas iškovojo bronzos medalį. Oficialiai boksininko mėgėjo karjerą lietuvis baigė 2019 metais.
E.Petrauskas yra apdovanotas Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius“ (2012), Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Už sporto pergales“ (2009, 2010, 2012, 2015), Lietuvos bokso federacijos garbės ženklu „Už nuopelnus boksui“ (2012).
2017 metais jis buvo pripažintas geriausiu Lietuvos boksininku.