Vienas garsiausių UFC kovotojų – ilgam suspenduotas dėl dopingo

Kovinio sporto antidopingo agentūra antradienį paskelbė, kad žymusis UFC kovotojas pažeidė organizacijos antidopingo taisykles ir yra suspenduojamas 18 mėnesių periodui.
Tiesa, suspendavimo periodas prasidėjo 2024 m. rugsėjo 20 d., o baigsis 2026-ųjų kovo 20 d., todėl ekstravangantiškąjį airį kovos ringe galėsime išvysti sąlyginai greitai.
Per 2024-uosius metus C. McGregoras praleido tris dopingo patikras. Dėl panašaus pažeidimo 2019-aisiais dviems metams buvo suspenduota Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė, tuomet taip pat praleidusi tris dopingo patikrinimus.
MMAUFCConoras McGregoras
