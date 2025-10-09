M. Drobiazko advokatė nežada sustoti: „Teisminis ginčas su šituo nutarimu nesibaigė“

Anot teisininkės, šokėja ir toliau mėgins įrodyti, kad jos veiksmai nesukėlė grėsmės Lietuvos interesams, o teismas turės nutarti, ar įstatymas šioje byloje buvo pritaikytas tinkamai.
„Teisminis ginčas M. Drobiazko atžvilgiu su šituo Konstitucinio Teismo nutarimu nesibaigė. Mes dabar grįžtame į administracinę bylą ir dabar administracinis teismas turės pasakyti, ar tas Pilietybės įstatymas buvo teisingai pritaikytas M. Drobiazko atžvilgiu – tai yra pasakyti, ar jos šokiai ant ledo gali būti prilyginami viešam Rusijos Federacijos palaikymui ir ar tokie veiksmai kelia kažkokią grėsmę Lietuvos Respublikos interesams“, – Eltai kalbėjo M. Drobiazko advokatė S. Ponelienė.
KT ketvirtadienį paskelbė, kad Pilietybės įstatymo nuostata, kuria vadovaujantis iš ledo šokėjos M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai.
Į KT dėl Pilietybės įstatymo nuostatos konstitucingumo kreipėsi Regionų administracinis teismas. Pastarasis sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, nenutaręs, ar pagrįstai buvo atimta Lietuvos pilietybė iš šokėjos M. Drobiazko.
Teismas kėlė klausimą dėl įstatymo nuostatos, pagal kurią asmuo gali netekti Lietuvos pilietybės, jei jis savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų sąjungininkų saugumo interesams, konstitucingumui.
Pasak M. Drobiazko gynėjos S. Ponelienės, po šio KT sprendimo Regionų administracinis teismas vėl spręs, kaip toliau turėtų būti nagrinėjama byla.
Advokatė tvirtino, jog jos ginamosios pozicija nesikeičia – M. Drobiazko mano, kad prezidento Gitano Nausėdos dekretas, kuriuo iš jos atimta Lietuvos pilietybė, yra nemotyvuotas, nepagrįstas.
„Manome, kad prezidento dekretas yra nemotyvuotas, nes nėra iki galo aiškūs tie (M. Drobiazko – ELTA) veiksmai. Kitas dalykas – tie veiksmai yra per daug nutolę nuo bet kokių Lietuvos interesų pažeidimų. Šokiai ant ledo negali būti priskirti viešam Rusijos palaikymui dėl to, kad ji (M. Drobiazko – ELTA) niekur nėra išsakiusi savo pozicijos ar palaikymo Kremliaus režimui. Ji tiesiog šoko ant ledo, kas yra jos įprastinė veikla, savo šalyje, nes nepamirškime, ji yra kartu ir Rusijos pilietė“, – aiškino S. Ponelienė.
Teismas sustabdė bylą dėl Drobiazko pilietybės
Kaip skelbta anksčiau, ledo šokėja M. Drobiazko Regionų administraciniam teismui buvo padavusi skundą dėl išimties tvarka suteiktos ir iš jos atimtos Lietuvos pilietybės. Teismui pasikreipus į KT, byla buvo sustabdyta.
Prezidentas G. Nausėda 2023 m. rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš M. Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Rusijos sportininkei Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 metų už nuopelnus Lietuvos sportui ir šalies vardo garsinimą. M. Drobiazko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose.
Seimas yra priėmęs Pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias Lietuvos pilietybę atimti iš dvigubą pilietybę turinčio asmens, jeigu jis viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar jos sąjungininkų saugumo interesams.