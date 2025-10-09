Patvirtinta: įstatymo norma, pagal kurią iš M. Drobiazko atimta pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai

Į KT dėl Pilietybės įstatymo nuostatos konstitucingumo kreipėsi Regionų administracinis teismas. Pastarasis sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, nenutaręs, ar pagrįstai buvo atimta Lietuvos pilietybė iš šokėjos M. Drobiazko.
Kaip skelbta anksčiau, ledo šokėja M. Drobiazko Regionų administraciniam teismui buvo padavusi skundą dėl išimties tvarka suteiktos ir iš jos atimtos Lietuvos pilietybės. Teismui pasikreipus į KT, byla yra sustabdyta iki išaiškinimo.
Pati M. Drobiazko anksčiau teisme stebėjosi, kodėl buvo panaikinta jai anksčiau suteikta Lietuvos pilietybė. Nors iš šokėjos pilietybė atimta dėl reikšto palaikymo Kremliaus režimui, M. Drobiazko pažymėjo, kad jokių politinių pažiūrų viešai nedemonstruoja.
Prezidentas Gitanas Nausėda 2023 m. rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš M. Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Rusijos sportininkei Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 metų už nuopelnus Lietuvos sportui ir šalies vardo garsinimą. M. Drobiazko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose.
Seimas yra priėmęs Pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias Lietuvos pilietybę atimti iš dvigubą pilietybę turinčio asmens, jeigu jis viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar jos sąjungininkų saugumo interesams.
Margarita DrobiazkoKonstitucinis TeismasLietuvos pilietybė
