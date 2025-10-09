R. Popovienė ramina sporto bendruomenę dėl NSA panaikinimo: pakeitimai ne tokie dideli

„Šitie pakeitimai nėra tokie dideli, kaip aš girdėjau kai kuriuos žmones sakant – kad jie sugriaus visą sporto sistemą ir viską sunaikins. Tai yra tiesiog galiojančios tvarkos korekcijos, kurios įvestų daugiau aiškumo – pertvarkant administravimo procesą, įtraukiant daugiau į tuos procesus nevyriausybines (NVO) ir sporto organizacijas. Nežinau, kodėl tas procesas taip gąsdina“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė R. Popovienė.
„Mūsų tikslas yra neskubėti. Mes tikrai neskubėsime ir noriu nuraminti sporto bendruomenę dėl to. Įsiklausysime, diskutuosime daug ir tas sprendimas bus visų bendras. Gal jis nebus visiems tinkamas, bet daugumai NVO ir federacijų – jis bus tinkamas“, – tikino ji.
ŠMSM vadovė priminė, jog su šiais klausimais susijęs įstatymo projektas dar nėra pateiktas Seime, o šiuo metu tik vyksta jo diskutavimas ir derinimas.
„Kažkaip daug diskusijų sukėlė. Noriu atkreipti dėmesį, kad įstatymo projektas dar net nėra pateiktas Seime – jis tik dabar pradėtas diskutuoti. Visuomenei pateikėme projektą diskusijoms, o pirmadienį baigsis tas laikas, kai mes laukiame pasiūlymų“, – teigia R. Popovienė.
„Vyksta normalus procesas. Nuomonių yra visokių – sportas taip pat yra labai jautri sritis, kuri turi daug nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir asociacijų, o tai yra normalu. Kviesčiau visus labiau įsiklausyti ir diskutuoti. Mes patys gal irgi turime taip daryti, bet dabar, kaip sakiau, iki pirmadienio laukiame pasiūlymų, po kurių vėl prasidės viešosios konsultacijos su visuomene“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Jos manymu, tai, kad projektas buvo pateiktas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) dėl antikorupcinio vertinimo – geras dalykas, nes tai prisidės prie gilesnės diskusijos ir demokratiškesnio proceso.
„Tai, kad projektas yra pateiktas STT dėl antikorupcinio vertinimo yra labai gerai. Tai normalus procesas įstatymine tvarka. Bus įvertinta, gausime pastabas ir pasiūlymus bei tikrai atkreipsime dėmesį. Kuo daugiau bus peržiūrėta, įvertinta ir išdiskutuota, tuo tas procesas bus demokratiškesnis ir priimtinesnis visiems“, – apibendrino R. Popovienė.
ELTA primena, kad ŠMSM siūlo sujungti Nacionalinę sporto agentūrą ir Nacionalinę sporto tarybą į vieną biudžetinę įstaigą.
Nurodoma, kad pertvarka inicijuojama, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės.
Sporto bendruomenė dėl šių užmojų – susiskaldžiusi. Dalis organizacijų ir federacijų, kaip Lietuvos čiuožimo bei tinklinio federacijos pasisako už projektą panaikinantį NSA ir mano, kad taip sporto politika būtų demokratizuota. Kita dalis organizacijų, kaip plaukimo asociacija „LTU Aquatics“ tuo metu tikina, kad pokyčiai – neišdiskutuoti, nepagrįsti ir vyksta ne laiku.
