Įtakingiausiu 2025-ųjų sportininku išrinktas Mykolas Alekna

M. Alekna lyderiu išrinktas tiek sporto srities ekspertų, tiek visuomenės balsais, tuo metu dėl kitų pozicijų nuomonės išsiskyrė.
Remiantis ekspertų balsais, antras įtakingiausiųjų sąraše – krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, trečia – plaukikė R. Meilutytė, toliau rikiuojasi buvęs krepšininkas Arvydas Sabonis, taip pat Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
Šeštas pagal ekspertų balsus sudarytame sąraše – disko metikas, olimpinis čempionas Virgilijus Alekna, toliau rikiuojasi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, breiko šokėja, pasaulio čempionė Dominika Banevič, krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis, dešimtuką užbaigia buvęs rinktinės krepšininkas, Vilniaus „Wolves“ klubo direktoriaus pareigas užėmęs Rimantas Kaukėnas.
Tuo metu visuomenės vertinimas parodė, kad antrasis įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi A. Sabonis, trečias – J. Valančiūnas, ketvirtas – Virgilijus Alekna, o penkta – Rūta Meilutytė.
Pagal visuomenės balsus, į įtakingiausiųjų dešimtuką taip pat pateko lenktynininkas Vaidotas Žala, Š. Jasikevičius, D. Banevič, krepšininkas Domantas Sabonis ir lenktynininkas Rokas Baciuška.
Pagal bendrus balus, įtakingiausiųjų sąraše pirmasis rikiuojasi M. Alekna, antroje vietoje – A. Sabonis, trečioje – R. Meilutytė, į penketuką taip pat pateko J. Valančiūnas ir V. Alekna. Į dešimtuką taip pat patenka Š. Jasikevičius, D. Banevič, V. Žala, D. Gudzinevičiūtė ir R. Kurtinaitis.
Naujienų portalo „Delfi“ užsakymu žurnalas „Reitingai“ 2025 m. liepos 14 d. – rugsėjo 8 d. atliko Lietuvos elito, savo sričių ekspertų, nuomonės tyrimą, kurio metu apklausė 1096 asmenis.
Tuo metu portalo užsakymu „Spinter tyrimų“ atlikto reprezentatyvaus tyrimo metu buvo apklausta 1016 Lietuvos gyventojų.
„Lietuvos įtakingiausieji 2025“ – tai išskirtinis, vienuoliktą kartą „Delfi“ vykdomas projektas, kurio metu renkami šalyje įtakingiausi asmenys.
Mykolas AleknaŠarūnas JasikevičiusRūta Meilutytė
Rodyti daugiau žymių