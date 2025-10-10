Skandalas: galinga Rūtos Meilutytės varžovė vogė oro uoste ir dabar nušalinta nuo varžybų

Ši bausmė užkirto kelią abiem plaukikėms dalyvauti Europos čempionate trumpame baseine, kuris numatytas gruodžio 2–7 dienomis Lenkijos Liublino mieste.
20-metė B.Pilato 2022-siais pasaulio čempionate Budapešte 50 metrų krūtine distancijoje aplenkė Rūtą Meilutytę ir tapo šios distancijos planetos čempione bei rekordininke.
Ji taip pat laimėjo 2021 ir 2022 m. Europos čempionatus. Kaip skelbia Italijos žiniasklaidos, vagystė įvyko rugpjūčio pabaigoje per tarpinį skrydį Singapūre, kai sportininkės skrido namo iš atostogų Balyje, kur ilsėjosi po pasaulio plaukimo čempionato tame pačiame Singapūre.
Paskutinę čempionato dieną auksą 50 m krūtine distancijoje laimėjusiai R.Meilutytei italė B.Pilato nusileido 0.59 sek. ir tenkinosi bronza. Po to ji išvyko į Balį kartu su kita Italijos plaukike Chiara Tarantino bei dar dviem rinktinės atstovėmis.
Skrisdamos atgal jos buvo areštuotos Singapūro oro uoste dėl nugvelbtų trijų buteliukų kvepalų oro uosto parduotuvėje.
Į incidentą buvo įtrauktos ir dar dvi Italijos plaukikės – Anita Bottazzo ir Sofia Morini.
Oro uosto vaizdo įrašai atskleidė, kaip Ch.Tarantino įdeda pavogtus kvepalus į B.Pilato krepšį, o ši tiesiog eina iš parduotuvės. Prisistatę pareigūnai apieškojo sportininkes ir uždėjo antrankius šioms dviems Italijos plaukikėms.
Pradžioje merginos buvo nuvežtos į policijos nuovadą, kur išbuvo parą, tuomet geresnių sulaikymo sąlygų plaukikėms išsireikalavo Italijos diplomatai. Jos buvo pervežtos į viešbutį ir laukė sprendimo ten.
Įvykiui iškilus į viešumą, B.Pilato instagramo socialiniame tinkle parašė, kad viską padarė netyčia ir iš esmės netiesiogiai „įsitraukė į nelaimingą incidentą, kurį tiria Singapūro oro uosto valdžia“.
Ji pabrėžė, kad niekada neketino elgtis netinkamai ir pridūrė, kad labai vertina „sporto, sąžiningo žaidimo ir asmeninio sąžiningumo vertybes“.
„Tačiau ši patirtis mane išmokė svarbių pamokų apie apdairumą, asmeninę atsakomybę ir aplinkinių vertę“, – pridūrė B.Pilato.
PlaukimasRūta MeilutytėVagystė
Rodyti daugiau žymių