„Energija“ namuose neišsaugojo pergalės, „Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Baltijos lygos čempionams

Įvarčius Lietuvos komandai pelnė Paulius Grybauskas (22:02, Segejus Lohačius) ir Donatas Kumeliauskas (24:26, P.Grybauskas, S.Lohačius).
Varžovų ekipoje pasižymėjo Kristers Bormanis (35:01), Ričards Stamurs (53:05) ir Matiss Birinš (60:00).
Prieš rungtynes Elektrėnų klubas pristatė naująjį klubo talismaną „Kasparą“, kurį šiltai apkabino tikrasis „Kasparas“, Darius Kasparaitis.
Po lygaus pirmojo kėlinio, antrajame svečiai neišnaudojo galimybės pelnyti įvartį situacijoje „vienas prieš vartininką“ ir netrukus gavo atsakymą iš šeimininkų, kai pasižymėjo Paulius Grybauskas.
Padvigubinę pranašumą elektrėniškiai galėjo įmušti dar pora įvarčių, tačiau idealių progų.
Kėlinio pabaigoje atkutę latviai sušvelnino skirtumą, o trečiajame kėlinyje jį išlygino.
Pratęsime įvarčių nebuvo pelnyta, baudinių serijoje visa galva pranašesni buvo latviai, kuriems teprireikė trijų bandymų iš penkių – įmušti du baudiniai, o keturi šeimininkų smūgiai buvo netikslūs.
‚Energija“ atliko net 38 smūgius į vartų plotą, svečiai metė 24 kartus.
„Patys atidavėm pergalę varžovams. Laimėjo tas, kas buvo tikslesnis. Turėjome begalę momentų, jei būtų pavykę realizuoti juos, viską būtume išsisprendę per pagrindinį rungtynių laiką“,– po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Kitas rungtynes „Energija“ žais sekmadienį namuose, 13 val., prieš lygos čempionę, Rygos HK „MOGO/RSU“.
Pastaroji latvių komanda šeštadienį viešėjo Vilniuje, kur vietos „Hockey Punks – Mototoja“ kovėsi iki rungtynių pabaigos, tačiau taškų iškovoti nepavyko, sostinės komanda nusileido rezultatu 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).
„Pankams“ įvarčius pelnė Luke Fox Kutkevičius (36:17, Nojus Jonas Kudzevičius) ir Aleksas Maunula (50:02, Ilja Četvertakas).
Varžovų gretose pasižymėjo Deivids Sarkanis (11:59), Kristers Ansons (18:23), Nikita Vengers (26:46), Ernests Krūms (40:44), Kapars Daugavinš (59:32).
Visas rungtynes pranašesni buvę latviai susikrovė trijų įvarčių pranašumą ir sulėtino apsukas, o įnirtingai kovęsi vilniečiai sugebėjo atsakyti dviem įvarčiais.
Rungtynių pabaigoje turėdami dviejų įvarčių atsilikimą šeimininkai bandė gelbėti keisdami vartininką šeštu aikštės žaidėju, tačiau ilgametis Latvijos rinktinės kapitonas, tik prieš šį sezoną sugrįžęs į gimtinę K.Daugavinš pasiuntė ritulį tuščius vartus.
Vilniaus klubo žaidėjai į varžovų vartų plotą metė 19 kartų, svečiai atsakė 34 bandymais.
„Stengėmės kautis, tačiau varžovų meistriškumo lygis aukštesnis. Su tokia komanda reikia žaisti nuo pirmųjų rungtynių minučių, kadangi visas mūsų klaidas priešininkai greitai išnaudojo“,– varžovų jėgą pripažino „Hockey Punks – Mototoja“ vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.
Kitas rungtynes Vilniaus klubas žais namuose spalio 23 dieną prieš Liepojos ledo ritulio klubą.
