Pasakiškas žygis: N. Džokovičių eliminavusi 204-oji pasaulio raketė pateko į ATP 1000 turnyro finalą

Mačas truko 1 valandą 40 minučių, o jo pradžia buvo palanki serbui – N. Džokovičius laimėjo pirmąją varžovo padavimų seriją. Vis dėlto jau kitame geime jis prarado persvarą, o vėliau iniciatyvą perėmė monakietis. Lemiamu tapo aštuntasis pirmojo seto geimas, kai N. Džokovičius, jausdamas nugaros skausmus po medicininės pertraukėlės, pralaimėjo savo padavimų seriją.
Antrajame sete V. Vacherot toliau demonstravo solidų žaidimą. Nors N. Džokovičius atsilaikė seto pradžioje, devintajame geime monakietis dar kartą sėkmingai spaudė serbą ir laimėjęs N. Džokovičiaus padavimus, perėmė iniciatyvą ir antrojoje mačo dalyje. Serbas dar turėjo progą išlyginti rezultatą dešimtajame geime, tačiau šanso neišnaudojo, o V. Vacherot antruoju bandymu realizavo „match pointą“.
Ši pergalė V. Vacherot įrašė į istoriją – jis tapo žemiausiai reitinguotu žaidėju, kada nors pasiekusiu ATP 1000 turnyro finalą.
Jo finale lauks prancūzo Arthuro Rinderknecho (ATP-54) arba Daniilo Medvedevo iššūkis (ATP-18).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių.