Pasakiškas žygis: N. Džokovičių eliminavusi 204-oji pasaulio raketė pateko į ATP 1000 turnyro finalą

2025 m. spalio 11 d. 14:39
Lrytas.lt
Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos turnyre „Rolex Shanghai Masters“ užfiksuota didelė staigmena. 204-ą vietą pasaulio reitinge užimantis monakietis Valentinas Vacherot pirmą kartą karjeroje pasiekė tokio rango varžybų finalą, pusfinalyje 6:3, 6:4 nugalėjęs penktąją pasaulio raketę Novaką Džokovičių.
Mačas truko 1 valandą 40 minučių, o jo pradžia buvo palanki serbui – N. Džokovičius laimėjo pirmąją varžovo padavimų seriją. Vis dėlto jau kitame geime jis prarado persvarą, o vėliau iniciatyvą perėmė monakietis. Lemiamu tapo aštuntasis pirmojo seto geimas, kai N. Džokovičius, jausdamas nugaros skausmus po medicininės pertraukėlės, pralaimėjo savo padavimų seriją.
Antrajame sete V. Vacherot toliau demonstravo solidų žaidimą. Nors N. Džokovičius atsilaikė seto pradžioje, devintajame geime monakietis dar kartą sėkmingai spaudė serbą ir laimėjęs N. Džokovičiaus padavimus, perėmė iniciatyvą ir antrojoje mačo dalyje. Serbas dar turėjo progą išlyginti rezultatą dešimtajame geime, tačiau šanso neišnaudojo, o V. Vacherot antruoju bandymu realizavo „match pointą“.
Ši pergalė V. Vacherot įrašė į istoriją – jis tapo žemiausiai reitinguotu žaidėju, kada nors pasiekusiu ATP 1000 turnyro finalą.
Jo finale lauks prancūzo Arthuro Rinderknecho (ATP-54) arba Daniilo Medvedevo iššūkis (ATP-18).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių.
TenisasNovakas DžokovičiusMasters 1000

