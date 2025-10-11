Korte vėl siautėjusį D. Medvedevą nugalėjęs prancūzas ATP 1000 turnyro finale kovos prieš savo pusbrolį

Šeštadienį vykusiame antrajame pusfinalyje 30-metis A. Rinderknechas po įtemptos, pustrečios valandos trukusios kovos 4:6, 6:2, 6:4 palaužė 2021 m. „US Open“ čempioną ir buvusį pirmąją pasaulio raketę Daniilą Medvedevą (ATP-18).
Ši pergalė prancūzui atvėrė kelią į pirmąjį karjeros „Masters“ serijos finalą bei tik antrą ATP finalą apskritai – iki šiol jam tai buvo pavykę padaryti 2022 m. Adelaidėje, kur pralaimėjo Thanas’iui Kokkinakiui.
Po paskutinio taško, kai D. Medvedevas dviguba klaida užbaigė rungtynes, A. Rinderknechas griuvo ant nugaros ir netrukus buvo apkabintas į aikštelę žengusio savo būsimo varžovo – pusbrolio V. Vacherot. Šis jausmingas momentas tapo vienu gražiausių viso turnyro epizodų.
„Aš net negaliu to pavadinti svajonės išsipildymu, nes niekas mūsų šeimoje net negalėjo to įsivaizduoti. Apie tai pradėjome rimtai galvoti tik nuo ketvirtfinalio, o dabar – štai mes čia. Kovojome už kiekvieną tašką viso turnyro metu ir dabar likome vieninteliai du likę žaidėjai“, – kalbėjo A. Rinderknechas po triumfo.
Pusbrolių finalas vyks sekmadienį nuo 11.30 val.
Tuo metu D. Medvedevo pasirodymas vėl neapsiėjo be emocijų. Trečiajame sete, kai rezultatas buvo 2:3, rusas pradėjo reikšti nepasitenkinimą dėl, jo teigimu, per anksti pradedamo skaičiuoti padavimui skirto laiko. Bokštelio teisėjui patikinus, kad su laikrodžiu viskas tvarkoje, D. Medvedevas nepasidavė ir aiškino, jog jam taikomi „dvigubi standartai“.
„Su manimi visada viskas kitaip. Žinau, žinau…“, – savo nepasitenkinimą reiškė buvusi pirmoji pasaulio raketė.
Po pralaimėjimo rusas dar kartą priekaištavo teisėjui – šįkart dėl to, kad varžovas, anot jo, pernelyg dažnai naudojosi rankšluosčiu ir taip vilkino laiką.
„Jis naudojo tą sumautą rankšluostį po kiekvieno taško!“, – piktinosi D. Medvedevas.
Įdomu, kad ketvirtfinalyje pats rusas buvo įspėtas dėl laiko vilkinimo, todėl, kaip pažymi teniso komentatoriai, nuo to laiko kiekviename mače reikalauja bausti ir savo varžovus.