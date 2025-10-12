Europos paplūdimio sprinto čempionate – Lietuvos dueto bronza

Tai padarė Dominykas Jančionis ir Martyna Kazlauskaitė, dalyvavę mišrių dviviečių valčių (CMix2x) varžybose. Lietuvos duetas atrankoje užfiksavo patį greičiausią laiką, LAST-16 etape užtikrintai nugalėjo rumunus Mihai Chiruta ir Daria-Ioana Dinulescu (-15,64 sek.), ketvirtfinalyje dramatiškai pranoko britus Cameron Cam Buchan ir Natacha Searson (-1,65 sek.), pusfinalyje turėjo pripažinti vėliau naujaisiais čempionais tapusių portugalų Afonso Duarte Costo ir Patricia Batista pranašumą (+9,59 sek.), o B finale laimėjo prieš austrus Paul Ruttmann ir Tabea Minichmayr (-2,00 sek.).
Į geriausių ketvertuką pateko ir Žygimantas Gališanskis. Lietuvos irkluotojas vyrų vienviečių valčių (CM1x) atranką įveikė su penktu rezultatu, LAST-16 etape eliminavo austrą Leopold Wiesinger (-10,23 sek.), ketvirtfinalyje 1,93 sek. aplenkė Italijos sportininką Giovanni Ficarra, pusfinalyje vos 1,08 sek. atsiliko nuo ispano Ander Martin, o B finale dėl bronzos 4,24 sek. pralaimėjo prancūzui Mathis Nottelet.
Tuo metu Raminta Morkūnaitė finišavo elito aštuonete. Ji moterų vienviečių valčių (CW1x) atrankoje taip pat buvo penkta, LAST-16 etape be didesnio vargo susitvarkė su suome Tiia-Maria Rauttola (-15,19 sek.), bet ketvirtfinalyje ispanė Teresa Diaz Moreno buvo 3,51 sek. greitesnė. Pastaroji vėliau pasipuošė bronzos medaliu, o Raminta galutinėje rikiuotėje finišavo šešta.
Pirmenybėse startavo ir trys jaunių įgulos. Geriausiai iš visų pasirodė Majus Gabriūnas, vaikinų vienviečių valčių (CJM1x) klasėje užėmęs 7-ą vietą. Jis pasirodymą užbaigė ketvirtfinalyje.
LAST-16 etape iškrito ir 15-ą vietą užėmė jaunių mišrių dviviečių valčių (CJMix2x) rungtyje startavę Eimantas Kleinauskas ir Goda Šupšinskaitė, o Ieva Avlosevičiūtė merginų vienviečių valčių (CJW1x) įskaitos galutinėje rikiuotėje buvo 20-ta.
Paplūdimio sprintas – naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti ne tik 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse, bet ir 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.
Ši Lietuvos rinktinės sudėtis į Turkiją sugrįš jau greičiau nei po mėnesio – lapkričio 6–9 dienomis Antalijoje vyks ir pasaulio paplūdimio sprinto čempionatas.