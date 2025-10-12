Marokietis susigrąžino S. Maslobojevui priklausiusį „Glory“ diržą

Pirmojo raundo pradžioje iniciatyvą perėmė B. Rajabzadehas – po tikslaus „jab'o“ varžovui buvo skaičiuojamas nokdaunas. Azerbaidžano sportininkas aktyviai spaudė ir dažnai atakavo varžovo kojas, tačiau T. Khbabezas netrukus atsitiesė ir likusioje kovos dalyje sugebėjo perimti iniciatyvą, bei smūgiavo efektyviau už savo varžovą.
B. Rajabzadehas po kovos pripažino esąs nusivylęs sprendimu ir paskelbė apie karjeros pabaigą kikbokse:
„Tai antras kartas, kai manau, kad nusipelniau pergalės, bet teisėjai manęs neįvertino. Dabar dedu pirštines ringo viduryje ir atsisveikinu su kikboksu.“
T. Khbabezas pirmą kartą šios svorio kategorijos čempiono titulą buvo laimėjęs 2024 m. kovą, kai teisėjų sprendimu pranoko Donegį Abeną, o tų pačių metų gruodį sėkmingai jį apgynė. 2025 m. birželį marokietis prarado titulą prieš Sergejų Maslobojevą, kuris tada jį įveikė po trijų nokdaunų trečiajame raunde.
Vis dėlto netrukus istorija pasisuko kita linkme – lietuvio dopingo testas pasirodė teigiamas, todėl S. Maslobojevas savanoriškai atsisakė čempiono titulo ir dabar yra laikinai suspenduotas.
Šiuo metu vyksta tyrimas, prie kurio prisideda ir pats S. Maslobojevas.