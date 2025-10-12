Nutrūko Lietuvos klubų dominavimas regbio „Top“ lygoje: finale įspūdingu stiliumi triumfavo „Livonia“

Šiame sezone nei karto nepralaimėjusi Latvijos komanda finale 61:20 (21:13) nugalėjo labiausiai tituluotą Lietuvos regbio klubą – Šiaulių „Vairą-Kalvį-Jupoją“.
Nelengvą sezoną išgyvenę šiauliečiai gana rimtai kibo varžovams į atlapus pirmajame kėlinyje. Veteranas Kęstutis Marcišauskas pelnė pirmuosius mačo taškus baudos smūgiu (3:0). Nors latviai vėliau pralaužė šiauliečių gynybą ir atitrūko 14:6, netrukus pirmąjį žeminimą pelnė ir „vairiečiai“ (13:14). Visgi paskutinėmis pirmojo kėlinio akimirkomis „Livonia“ pelnė dar 7 taškus.
Jau pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Garkalnės klubas pademonstravo, kad šiais metais yra sunkiai sulaikoma jėga ir pelnė dar vieną žeminimą. Kėlinio viduryje Šiaulių gynybos siena galutinai sugriuvo ir varžovai ėmė rengti vieną sėkmingą ataką po kitos bei tapo aišku, kad titulo jie iš savo rankų nebepaleis.
„Jausmas nuostabus. Vyrai atliko labai sunkų darbą. Noriu pabrėžti visą procesą, nes čia yra tik rezultatas. Prie to prisidėjo visi – žaidėjai, vadyba. Yra sukurta struktūra, kurioje visi nuosekliai dirbo. Man taip buvo lengviau dirbti, kai žaidėjai jautė pagarbą vienas kitam. Ir taip, finale atrodėme labai gerai, todėl esame laimingi“, – sakė „Baltic XL-Livonia“ treneris Neilas Johnsonas.
„Varžovai turėjo geriausiai šiuo metu teritorinį žaidimą žaidžiantį regbininką ir tas pasijautė. Kreditai „Livoniai“. Jie turi ką pasiūlyti grumtynėse, turį gylį, pastovumą. Mes sunkiai su tuo tvarkėmės. Taip pat darėme labai daug klaidų, teisėjas nuolat fiksavo pražangas. „Livonia“ šiandien nusipelnė laimėti. Aš be galo didžiuojuosi savo komanda ir ypač jaunimu, kuris, tikiuosi, smarkiai paaugo“, – sakė „Vairo“ treneris Gediminas Marcišauskas.
Bronzos medalius iškovojo praėjusių metų čempionė „Baltrex-Šiaulių“ komanda. Ji rungtynėse dėl trečiosios vietos 34:12 (7:7) įveikė Kauno „Ąžuolą“.
Šios rungtynės prasidėjo gana atkakliai. Nors „Baltrex-Šiauliai“ pirmieji pelnė žeminimą, kauniečiai vėliau atsakė tuo pačiu ir į pertrauką komandos išėjo esant lygiam rezultatui.
Antrojo kėlinio pradžioje „Ąžuolas“ surengė rezultatyvią ataką ir išsiveržė į priekį. Būtent tai, ko gero, pažadino šiauliečius, kurie netrukus surengė tris rezultatyvius išpuolius iš eilės. Tai leido atitrūkti 24:12 ir vėliau užtikrintai užbaigti rungtynes.
„Pradžioje buvo kiek šlapesnė aikštė, todėl su kamuoliu žaisti buvo nepatogu. Vėliau švietė saulė ir tai mums kažkiek padėjo. Bet svarbiausia, kad antrajame kėlinyje pradėjome žaisti kaip komanda. Tuo labai džiaugiuosi. Motyvacijos netrūko, nes tai visgi kova dėl medalių. Pradžioje buvo daug įtampos ir per daug noro, bet antra pusė man labai patiko“, – pabrėžė „Baltrex-Šiaulių“ treneris Mantvydas Tveraga.
„Ta mūsų emocija... Po pirmojo kėlinio viskas buvo gerai, buvome ramūs, bet vėliau palūžome emociškai. Neįvykdėme vienos, kitos atakos taip, kaip norėjome, pradėjome šiek tiek panikuoti. Neišnaudoję savo progų, praleisdavome greitas varžovų atakas. Tas gniuždė emociškai“, – teigė „Ąžuolo“ žaidėjas Tautvydas Krasauskas.