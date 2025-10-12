Pusbrolių ATP 1000 turnyro finale – istorinis antrojo šimtuko tenisininko triumfas

Tai buvo pasakiška dviejų artimų giminaičių ir bičiulių istorijos kulminacija. Abu tenisininkai dar 2018-aisiais kartu atstovavo „Texas A&M University“ komandai JAV, o dabar susitiko viename didžiausių ATP sezono turnyrų.
Vos ketvirtą kartą pagrindinėse „Masters“ serijos varžybose pasirodęs V. Vacherot ne tik iškovojo pirmą karjeros titulą, bet ir pasiekė istorinį rekordą – tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku, kada nors laimėjusiu „Masters 1000“ turnyrą (nuo 1990 m.). Iki šiol šis rekordas priklausė kroatui Bornai Čoričiui, kuris 2022 m. Sinsinatyje triumfavo būdamas 152-oje ATP reitingo vietoje.
„Tai nerealus jausmas. Net nesuvokiu, kas ką tik įvyko. Aš net nesapnuoju – tai tiesiog beprotybė. Esu be galo laimingas dėl to, ką pavyko pasiekti per šias dvi savaites. Ačiū visiems, kurie man padėjo nuo pat karjeros pradžios. Šiandien laimėjo ne tik vienas žmogus – laimėjo visa šeima, o ir teniso pasauliui ši istorija yra tiesiog neįtikėtina“, – po pergalės emocingai kalbėjo V. Vacherot.
Iki šio turnyro jis buvo iškovojęs vos vieną pergalę ATP turo varžybose – šių metų pavasarį Monte Karle. Šanchajuje prasibrovęs per kvalifikaciją, monegaskas nugalėjo Laslo Djerę, Alexanderį Bubliką, Tomasą Machacą ir Talloną Griekspoorą, tapdamas pirmuoju Monako atstovu, pasiekusiu „Masters 1000“ ketvirtfinalį. Vėliau jis sensacingai eliminavo Holgerį Rune bei net keturis kartus Šanchajuje triumfavusį Novaką Djokovičių.
Finale V. Vacherot dar kartą pademonstravo išskirtinį kovingumą – nuo pirmo seto pralaimėjimo jis atsigavo jau šeštą kartą šio turnyro metu (įskaitant kvalifikaciją).
„Kai atsilieku, neturiu pasirinkimo – turiu žaisti geriausią tenisą, kokį galiu. Pirmame sete to nepadariau, o Arthur žaidė geriau. Bet kai antrojo seto pradžioje pagaliau pasinaudojau savo proga, žiūrovai įsitraukė, atmosfera tapo neįtikėtina, ir tai mane pakylėjo“, – sakė naujasis čempionas.
Ši pergalė Vacherot pavertė vos trečiu kvalifikacijos žaidėju istorijoje, laimėjusiu „Masters 1000“ titulą, po Roberto Carretero (Hamburgas, 1996) ir Alberto Portaso (Hamburgas, 2001). Jis taip pat tapo pirmuoju tenisininku iš Monako, iškovojusiu ATP turo titulą atvirojo laikotarpio (Open Era) istorijoje.
Šis laimėjimas kardinaliai pakeis jo karjeros kryptį – V. Vacherot šoktels net 164 pozicijomis aukštyn ir pasieks 40-ą vietą ATP „live“ reitinge, pirmą kartą pateksdamas tarp geriausių 50 pasaulio žaidėjų. Už triumfą Šanchajuje jis užsidirbo daugiau nei 1,12 mln. JAV dolerių – beveik dvigubai daugiau nei per visą savo karjerą iki šiol.
„Buvo sunku žaisti prieš pusbrolį – žmogų, su kuriuo kartu augau ir treniravausi. Jis geriau susitvarkė su įtampa pirmajame sete, bet vėliau radau būdą perlaužti rungtynes. Dabar tiesiog mėgaujuosi kiekviena akimirka“, – pridūrė istorinio triumfo autorius iš Monako.