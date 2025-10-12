Vilniaus „Šviesos“ rankininkai dramatiška pergale pradėjo Europos taurės turnyrą

Pirmą kėlinį nei vienai komandai nepavyko įgyti didesnės nei dviejų įvarčių persvaros ir net devynis kartus rezultatas buvo lygus. Lygi Lietuvos ir Ukrainos komandų kova vyko ir po pertraukos. Įpusėjus antram kėliniui rezultatas paskutinį kartą buvo lygus 21:21.
Būtent tada audringų sirgalių palaikoma „Šviesa“ surengė įspūdingą spurtą. Šeimininkai net devynias minutes nepraleido įvarčio, o patys pelnė šešis ir atitrūko 27:21. Toks skirtumas išsilaikė iki pat finalinės sirenos ir „Šviesa“ prieš atsakomąsias rungtynes susikrovė šešių įvarčių pranašumą.
„Iki pat paskutinės minutės buvo neaišku kas laimės. Labai didžiuojuosi savo komanda. Be abejo, šiek tiek lydėjo ir sėkmė. Bet kaip sakoma, sekasi geriausiems. Pirmame kėlinyje įmetėme tik 13 įvarčių, bet pamatėme kur varžovai nelabai ginasi ir mūsų puolimas daugiau prasiplėtė.
Antrame kėlinyje gelbėjo ir neblogas vartininko žaidimas, kai buvo tokių labai neblogų vartininko atmuštų metimų“, – pergale džiaugėsi „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
„Šviesos“ vartininkai Matas Prankevičius atrėmė 5-is metimus iš 24-ių (21 proc.), Giedrius Morkūnas – 3-is iš 9-ių (33 proc.).
Nugalėtojų gretose įvarčiais pasižymėjo net dešimt rankininkų, tarp jų ir vartininkas M.Pranckevičius, pelnęs įvartį nuo savo vartų.
Rezultatyviausiai žaidė Tadas Rasakevičius, pelnęs 7 įvarčius, Skirmantas Plėta prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Matas Aukštikalnis, Rapolas Valadka ir Mykolas Lapiniauskas – po 4, Šarūnas Ugianskis ir Ernestas Stvolas – po 2, Eimantas Sinkevičius, Domantas Ivanauskas ir M. Pranckevičius – po 1.
„Motor“ komandai Eduardas Kravčenko ir Vitalijus Horovyi pelnė po 6 įvarčius, Danylo Rahozinas įmetė 4 įvarčius. Ukrainos ekipos vartininkas Nazaras Chudinovas atrėmė 13-a metimų iš 42-iejų (31 proc.).
„Matosi, kad nėra rankinyje supermenų. Atvažiavo aukšto lygio komanda, bet nepataiko į vartus, netgi į vartų plotą. Varžovus jaudulys kaustė ne ką mažiau ir jie jaudinosi ko gero labiau negu mes“, – apie daugelį sezonų Čempionų lygoje žaidusį, bet prasidėjus karui iš stipriausio Europos turnyro turėjusį pasitraukti „Motor“ klubą sakė „Šviesos“ treneris.
Atsakomosios antro etapo rungtynės vyks po savaitės. Dėl karo namuose negalintys rungtyniauti „Motor“ rankininkai namų rungtynes žaidžia Michalovcuose (Slovakija).
„Dar kartą sveikinu komandą su pergale, bet pasikartosiu, dar nėra padaryta net pusė darbo. Viską lems išvykos rungtynės. Rezultatas, kaip prieš galingą „Motor“ komandą, tikrai geras, bet viskas paaiškės Slovakijoje. Manau, kad ten varžovai mums užkurs pirtelę. Bet kažkur vis tiek turėsim surasti raktą tai užgesint“, – tvirtino G. Cibulskis.
Europos taurės turnyre „Šviesos“ klubui sėkmingiausias buvo 2018–2019 m. sezonas, kai vilniečiai įveikė du etapus ir pateko tarp šešiolikos geriausių turnyro komandų.
Šeštadienį vakare kovas Europos taurės turnyre pradeda ir Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Kaip ir „Šviesa“, į antrą etapą pagal reitingą patekęs „Dragūnas“, svečiuose susitiks su Austrijos „Handball Tirol“ komanda.